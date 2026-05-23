Reservas de hoteles para el Mundial 2026 en México se sitúan por debajo de lo proyectado

A menos de un mes del Mundial 2026, las previsiones del sector hotelero en las tres sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) muestran un panorama significativamente menor al estimado a inicios de año, con niveles de reserva inferiores a las proyectadas.

Según datos de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras proporcionadas a la cadena ESPN, se proyecta una ocupación total de entre el 60 y el 65 por ciento en promedio en las tres sedes durante la justa mundialista. De dicha cifra, se calcula que únicamente el 20 por ciento corresponderá a turistas que viajen al país con el motivo específico de presenciar el evento.

“Esperábamos más y teníamos una expectativa más alta, pero el mes de junio con Mundial es mejor que el mes de junio sin Mundial”, dijo Enrique Calderón, miembro del Comité Consultivo y Consejero de la Asociación.

“Habrá gente que esté frustrada, sí, porque esperábamos más, pero creo que es un evento positivo, creo que cada quien nos hicimos una expectativa diferente de lo que es el Mundial, todos queríamos ver el Alemania vs España, algo así, pero igual no nos toca. Tener el Mundial es algo que no nos va a volver a pasar en muchos años”, puntualizó.

Esta realidad contrasta con el informe publicado por la firma Deloitte en febrero de 2026, el cual estimaba que la ocupación promedio superaría el 80 por ciento en las tres ciudades sedes del Mundial 2026, en donde posicionó a la Ciudad de México, donde se jugará la inauguración, como la sede con la mayor demanda de todo el certamen.

“Lo que estamos pronosticando es un crecimiento del 15 por ciento con respecto a junio del año anterior, en el que no hubo Mundial. Estimamos crecer un 30 por ciento, quizá se está cumpliendo la mitad de lo que estimamos obtener por la Copa del Mundo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”, detalló el miembro del Comité Consultivo y Consejero de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras.

En la capital del país, las cifras son todavía menos optimistas. La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México reportó que sus reservaciones actuales se encuentran por debajo de los registros del verano de 2025. Debido a esta baja demanda, algunos de los hoteles asociados han comenzado a calificar el torneo como un “not event” (un acontecimiento sin impacto relevante) para el sector.

Con información de ESPN