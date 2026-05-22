SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ REDUCE INCIDENCIA DELICTIVA CON PRESENCIA PERMANENTE

* Acciones de vigilancia, proximidad social y coordinación con cadenas comerciales permitieron reducir hasta en un 40 por ciento el robo a negocios en el municipio.

La estrategia permanente de vigilancia y prevención implementada por la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, ha permitido una disminución sostenida en la incidencia de robo a comercio en distintos sectores del municipio, resultado de la coordinación operativa con establecimientos, recorridos preventivos y acciones de proximidad social que fortalecen la seguridad y tranquilidad de las familias y visitantes.

De acuerdo con datos compartidos por representantes de cadenas comerciales y tiendas de conveniencia, entre 2024 y 2025 se registró una reducción de hasta un 40 por ciento en este delito, mientras que de 2025 a lo que va de 2026 se reporta una disminución adicional cercana al 30 por ciento, aun con la apertura de nuevas cadenas comerciales en Soledad, resultado del trabajo impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña informó que estos resultados derivan de las mesas de trabajo y la coordinación permanente con empresas comerciales establecidas en el municipio, entre ellas cadenas de tiendas de conveniencia y autoservicio, lo que ha permitido fortalecer la capacidad de reacción y prevención.

“La vigilancia constante, la proximidad con el sector comercial y la atención inmediata por parte de la Guardia Civil Municipal han permitido disminuir considerablemente la incidencia de robo a comercio, seguimos trabajando de manera coordinada para mantener entornos seguros y cercanos a la ciudadanía”, señaló.

Precisó que gracias al intercambio de información y la actuación oportuna de los elementos municipales se han logrado diversas detenciones en flagrancia, además de identificar conductas reincidentes para reforzar los operativos preventivos en diferentes puntos de la demarcación. «Tenemos una estrategia clara de actuación total y permanente, para proteger a todos quienes viven y visitan Soledad, con un estado de fuerza capaz que permite actuar con eficacia», dijo.

Con acciones firmes en materia de seguridad pública y una estrategia cercana a la población, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece diariamente la protección del patrimonio de las familias y del sector comercial, manteniendo presencia operativa en colonias, avenidas y zonas de alta movilidad, como parte del cambio que se vive en Soledad.