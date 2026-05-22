GOBIERNO ESTATAL FORTALECE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

* Invita a los Comités de Contraloría Social a participar en el XVIII Premio Estatal y Nacional de Contraloría Social 2026 para reconocer las mejores prácticas de vigilancia ciudadana.

Una de las prioridades del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha sido fortalecer la transparencia y acercar mecanismos que permitan a las y los potosinos involucrarse en el seguimiento de obras, programas y servicios públicos. Por ello, la Contraloría General del Estado (CGE) lanzó la convocatoria para el XVIII Premio Estatal y Nacional de Contraloría Social 2026, dirigida a los comités ciudadanos que supervisan la correcta aplicación de recursos públicos en beneficio de sus comunidades.

El certamen está dirigido a Comités de Contraloría Social creados, renovados o reintegrados durante 2025 y 2026, integrados por personas beneficiarias de programas gubernamentales. A través de este esfuerzo, la administración Estatal promueve un trabajo sin límites para fortalecer la vigilancia ciudadana, reconocer el compromiso de quienes contribuyen a la transparencia y fomentar una mayor participación social en el seguimiento de acciones públicas.

La etapa Estatal contempla premios de 15 mil, 9 mil y 6 mil pesos para los tres primeros lugares, además de reconocimientos oficiales; el proyecto ganador representará a San Luis Potosí en la fase nacional, donde podrá obtener hasta 60 mil pesos. Esta convocatoria consolida el cambio que se vive y se siente al incentivar una ciudadanía más participativa. Los registros estarán abiertos del 1 al 24 de julio de 2026 y la convocatoria puede consultarse en

https://contraloria.slp.gob.mx/contraloria-social/ .