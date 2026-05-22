GOBIERNO ESTATAL MARCA UN HITO HISTÓRICO EN ENTREGA DE PLAZAS DE TELESECUNDARIA

• La asignación de más de 40 plazas fortalece la cobertura educativa y brinda mayor estabilidad al personal docente en beneficio de estudiantes de distintas regiones.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la mejora del sistema educativo, orientado a ampliar la cobertura docente y asegurar condiciones más estables en el nivel básico, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) realizó la entrega de más de 40 plazas definitivas y temporales para telesecundaria, en un hecho sin precedentes en la entidad.

La asignación de estas plazas permite dar mayor certeza laboral al personal docente y contribuye a fortalecer la presencia educativa en comunidades donde este subsistema es clave para el acceso escolar. Con ello, se avanza en el fortalecimiento del servicio educativo con un trabajo sin límites, además de mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en zonas prioritarias.

Se realizó la entrega y reconoció la labor de las y los docentes beneficiados, quienes asumirán nuevas responsabilidades en la formación de niñas, niños y adolescentes. La incorporación de estas plazas acompaña el cambio que se vive y se siente en el fortalecimiento del sistema educativo, al consolidar una atención más cercana a las necesidades de la comunidad estudiantil.