Enrique Galindo expone modelo exitoso de seguridad pública de San Luis Capital en reunión nacional de alcaldes

En Morelia, ante la Asociación Nacional de Alcaldes, El Presidente Municipal destacó como ejes fundamentales la inversión en tecnología, la profesionalización policial y la inteligencia social mediante la participación ciudadana en Comités Vecinales, como claves para que la Capital potosina sea referente nacional en seguridad, como lo demuestra la mejora en la percepción de seguridad de la población, de acuerdo con datos del Inegi._

Durante Sesión Plenaria de la Asociación Nacional de Alcaldes y Alcaldesas (ANAC) celebrada en Morelia, Michoacán, el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, fue invitado a exponer la estrategia de seguridad pública de la capital potosina, debido a la mejora en la percepción ciudadana de paz, reflejada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. En su ponencia, ante el presidente de la ANAC, Mauricio Tabe, así como el alcalde anfitrión Alfonso Martínez Alcázar y el exdiputado federal, Jorge Romero; Enrique Galindo subrayó la importancia de políticas municipales de tecnificación y profesionalización de los cuerpos policiales. Destacó la necesidad de contar con manuales y lineamientos que definan las competencias de los municipios en materia de seguridad.

El Alcalde potosino enfatizó que, a diferencia de otras capitales, San Luis Potosí logró consolidar una política integral basada en la sistematización de la información ciudadana, luminarias estratégicas y programas de prevención que convirtieron a la ciudad en un referente nacional de seguridad pública. Galindo detalló que San Luis Capital cuenta con 843 comités ciudadanos activos y una plataforma de inteligencia social que permite identificar zonas de riesgo y actuar de manera efectiva sin depender únicamente de la policía.

Asimismo, Enrique Galindo subrayó la relevancia de medir la percepción ciudadana a través de la ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Urbana), destacando que la capital potosina redujo significativamente los índices de homicidio y mejoró la percepción de seguridad en los últimos años. “Cuando llegué a la presidencia municipal, 9.5 de cada 10 ciudadanos se sentían inseguros; hoy, gracias a un trabajo integral, la policía cuenta con la mejor aceptación del país”, aseguró.

Durante su intervención, Galindo también abordó la inversión en seguridad, y destacó que la mayor parte de los recursos se destinan a la profesionalización de los mandos y cuerpos policiales, así como al equipamiento estratégico. A través de ejemplos de programas como “Alumbrado Táctico” para mantener mejor iluminada la ciudad, explicó cómo la inteligencia social permite ubicar recursos y mejorar la infraestructura urbana para prevenir delitos.

El Alcalde Galindo reiteró la importancia de la colaboración ciudadana, la capacitación y la sistematización de la información para fortalecer la seguridad pública municipal. “No todas las soluciones son policiacas; escuchar y orientar a la población nos permitió reducir delitos y construir una ciudad más segura y confiable”, concluyó ante los alcaldes y alcaldesas del país.