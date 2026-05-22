Atención oportuna en Bocas por parte de sus autoridades ante las recientes lluvias

“Se continúa con la rehabilitación de caminos, pero también intensificamos las labores de limpieza y retiro de materiales”: delegado, Jaime Waldo

Se utiliza maquinaria pesada en estos trabajos y se mantiene un monitoreo constante, además de acciones preventivas

Atención prioritaria reafirma el delegado de Bocas, Jaime Waldo Luna, ante las lluvias que se han registrado en esta zona del Municipio, por lo que se intensifican la rehabilitación de caminos, pero también las labores de limpieza en distintos puntos de esta demarcación.

En ese sentido, puntualizó los trabajos precisamente para limpiar y retirar material sobre la carretera Bocas–Peñasco, en el tramo de Bocas hacia la localidad de La Melada, luego de las precipitaciones recientes.

Para estas labores, se utilizó maquinaria pesada, con la que se atienden los puntos afectados para mejorar las condiciones de tránsito y reforzar la seguridad de quienes circulan por esta vialidad. No obstante, Waldo Luna mencionó que estas acciones se replicarán en otros caminos a petición de habitantes de comunidades rurales, también para atender el llamado del Alcalde, Enrique Galindo de ser una delegación que no sólo reacciona ante emergencias, sino aplica medidas preventivas.

A la par, personal de Servicios Municipales de esta delegación continúa con la limpieza y retiro de lodo, basura y material arrastrado por las lluvias en distintos puntos de Bocas, con el objetivo de mantener las vialidades en mejores condiciones y prevenir riesgos para la población, debido a que se tienen reportes de encharcamientos y acumulación de agua, pero que ya son atendidos.

Finalmente, el delegado, Jaime Waldo Luna dio a conocer que se mantiene un monitoreo, además de estar al pendiente de las solicitudes ciudadanas para responder a sus necesidades, no obstante, también pidió a habitantes de Bocas conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a las indicaciones preventivas.