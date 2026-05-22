Simplificación de trámites fortalecerá el orden comercial en la Capital: Maritza Jenith Vázquez

Las modificaciones al Reglamento de Actividades Comerciales fueron aprobadas en comisiones y serán turnadas al Pleno del Cabildo para su análisis y eventual aprobación.

La regidora Maritza Jenith Vázquez Pérez, integrante de las Comisiones de Comercio y Gobernación del Ayuntamiento de la Capital, informó que las modificaciones al Reglamento de Actividades Comerciales aprobadas en comisiones serán turnadas al Pleno del Cabildo para su análisis y eventual aprobación, con el objetivo de simplificar trámites y agilizar la obtención y renovación de licencias de funcionamiento.

La edil reconoció el trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales que participaron en la actualización de la normativa, al considerar que estas reformas representan un avance importante para facilitar la regularización de establecimientos comerciales y fortalecer el orden en la ciudad.

“Quiero destacar el trabajo de la Mesa Colegiada y de la coordinación de las direcciones que la integran, así como la simplificación del trámite para la obtención de la licencia de funcionamiento, que permitirá una mayor cantidad de establecimientos comerciales ordenados, como ha instruido el alcalde Enrique Galindo y que ha llevado a bien el trabajo comprometido de la Dirección de Comercio”, expresó la regidora.

Maritza Jenith Vázquez Pérez subrayó que las modificaciones fortalecen la legalidad y brindan mayor certeza jurídica a las y los contribuyentes, además de eliminar procesos repetitivos que anteriormente complicaban el refrendo de permisos. Añadió que, pese a la simplificación administrativa, continuarán las inspecciones y medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de la población y el adecuado funcionamiento de los comercios.