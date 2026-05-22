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ESTADO

¡ALERTA CLIMÁTICA PARA EL ESTADO!

By Redacción
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sábado, mayo 23, 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que se vaticinan lluvias y tormentas puntales fuertes a partir de la tarde, principalmente en las regiones Huasteca, Media y Altiplano. Estas mismas condiciones se esperan en la tarde-noche para la Zona Centro, por lo que se pide estar atentos por la probabilidad de bajadas de agua, vientos y caída de granizo.

Comprometidos con la tranquilidad y bienestar de las personas, desplegaremos acciones preventivas para evitar las menores afectaciones posibles, por el cambio que se vive y se siente en este Gobierno.

#GobiernoSinLímites
#ElCambioQueSeVive
#ProtecciónCivilEstatal

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