GOBIERNO SOLEDENSE IMPULSA LA CULTURA DE RESPETO Y PREVENCIÓN EN ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

* En coordinación con la CEEAV, el Ayuntamiento realizó una jornada informativa en el CBTis 121 para identificar señales tempranas de violencia.

Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia de género entre las y los jóvenes y mantener cercanía con las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Instancia Municipal de la Mujer y en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), llevó a cabo este miércoles una plática informativa en el CBTis 121, donde se abordaron temas relacionados con relaciones sanas, detección de conductas de riesgo y mecanismos de apoyo para mujeres víctimas de violencia, que forman parte de la atención cercana e integral que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para proteger y acompañar a las juventudes.

Durante la actividad, personal especializado explicó el uso del “Violentómetro”, herramienta que permite identificar distintos niveles de violencia que pueden comenzar desde conductas aparentemente normalizadas en las relaciones personales, como celos, control, humillaciones o agresiones verbales, hasta situaciones de mayor riesgo; además, se promovió entre las y los estudiantes la importancia de denunciar y buscar apoyo institucional oportunamente.

Como parte de la jornada preventiva, también se realizó la entrega de la Cartilla de Derechos de las Mujeres a las alumnas del plantel, con el propósito de acercar información clara sobre sus derechos fundamentales, las instancias de apoyo y los mecanismos de atención disponibles en caso de sufrir algún tipo de violencia, reforzando así una cultura de respeto, igualdad y protección para las mujeres jóvenes.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones de orientación y prevención en instituciones educativas, fortaleciendo entornos seguros y de confianza para las familias.

Como parte de esta estrategia de proximidad social y atención directa a la juventud, mañana estas mismas pláticas serán llevadas a estudiantes del COBACH 01, en el nivel de educación media superior del municipio, como parte del cambio que transforma y acerca más apoyo a las y los jóvenes soledenses.