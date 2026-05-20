Se suma Sistema Municipal de Bibliotecas con talleres a favor de personas adultas mayores

Se busca incentivar su desarrollo intelectual, pero igualmente sus habilidades a través de la creatividad

En la biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz” se llevó a cabo el Taller de Pintura Textil

El Sistema de Bibliotecas del Gobierno de San Luis Capital mantiene un amplio programa de actividades gratuitas, en las que también se incluyen a personas adultas mayores para fomentar su desarrollo intelectual, pero también su creatividad.

Prueba de ello, es que en la biblioteca municipal “Sor Juana Inés de la Cruz” se llevó a cabo el Taller de Pintura Textil especialmente para este sector de la población, espacio donde el arte, la convivencia y la expresión fortalecen el bienestar y la participación de las usuarias y usuarios de estas edades.

La Dirección de Educación de la Capital detalló la importancia de no sólo tomar en cuenta, sino incorporar en diferentes actividades a habitantes de más de 60 años, a fin de mantener su productividad, pero también sus aportaciones hacia la sociedad.

De ahí que a través de talleres que son respaldados por el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, es que se continúa con la promoción de una ciudad más humana, incluyente y con oportunidades para todas las generaciones.

Para concluir, la citada dependencia detalló que para quienes desean conocer más actividades sin costo que se llevan a cabo en las bibliotecas de la Capital potosina, pueden acceder al siguiente sitio: https://www.facebook.com/EducaMpalSLP