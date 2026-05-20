Funcionariado municipal capitalino se capacita en narrativas de paz

Continúa el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la federación para fortalecer la cultura de paz

Con el objetivo de fortalecer una cultura de paz y promover entornos más armónicos dentro del servicio público, la Oficialía Mayor del Gobierno de la Capital, en coordinación con la Instancia Municipal de las Mujeres y con el respaldo de la Secretaría de Gobernación Federal, llevó a cabo el taller “Narrativas: Valor de la Paz”.

La capacitación estuvo dirigida a funcionariado municipal e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes participaron de manera activa en las dinámicas y reflexiones impartidas por la especialista Josefina Pontigo Granados, quien, a través de actividades lúdicas y ejercicios participativos, promovió la importancia del buen trato, el respeto y la convivencia armónica, bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Se abordó la importancia de construir territorios de paz desde los distintos espacios de convivencia, de fortalecer habilidades para el trabajo colaborativo y la atención cercana y respetuosa hacia la ciudadanía. En este sentido la titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, destacó que el taller forma parte del compromiso del Gobierno de la Capital para generar espacios laborales libres de violencia.

“Para el alcalde Enrique Galindo Ceballos es fundamental garantizar que la atención que se brinda a las y los potosinos se distinga por el buen trato, la empatía y la amabilidad; por ello en el Gobierno Municipal trabajamos de manera transversal y coordinada con la Secretaría de Gobernación Federal para hacer posible la realización de actividades que promuevan la construcción de un San Luis Capital más seguro, amable y con garantía de bienestar”, señaló.

Finalmente, la funcionaria municipal resaltó la trayectoria de Josefina Pontigo Granados, especialista en género, igualdad, derechos humanos y prevención de la violencia, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas y estrategias de sensibilización con perspectiva de género.