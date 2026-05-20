La consulta para el Reglamento del Sistema Municipal de Cuidados llegará hasta La Pila

Será el martes 26 de mayo, de las 10 am hasta la 1 pm en el Centro de Bienestar de esta demarcación

La delegada, Daniela Cid invita a la población a participar y hacer propuestas y exponer también sus vivencias

Avanza el calendario de la consulta para elaborar el Reglamento del Sistema Municipal de Cuidados, por lo que la delegada de La Pila, Alexandra Daniela Cid González invita a la población a participar en esta actividad.

Por ello, se instalará un módulo el martes 26 de mayo, en un horario de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en el Centro de Bienestar que se ubica en la cabecera de esta demarcación para que sea accesible a quienes deseen involucrarse.

Esta convocatoria está dirigida a personas con discapacidad, incluidas las infancias; organizaciones de y para personas con discapacidad; personas cuidadoras y organizaciones de personas cuidadoras para que compartan sus propuestas, opiniones y experiencias para la elaboración del referido Reglamento.

“Porque escuchar todas las voces es fundamental para construir mejores políticas públicas es indispensable que quienes habitan en La Pila participen en esta consulta, con cuyas intervenciones nos sumamos a las acciones con visión social junto al alcalde Enrique Galindo Ceballos”, añadió, la delegada.

Cid González también dio a conocer que se puede acceder a esta actividad en la página oficial del Gobierno de San Luis Capital, mediante la siguiente liga: https://sitio.sanluis.gob.mx/ConsultaCuidados/participar