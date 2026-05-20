DIGAN LO QUE  DIGAN

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Dígase lo que se diga en medios o en redes sociales, en blogs, en granjas especializadas o con la IA, Ricardo El Pollo Gallardo Cardona llegó y les puso en su santísima madre a empresarios, sindicatos, comerciantes, líderes sociales, partidos, constructores, políticos e informativos tradicionales. Obvio, muchos dicen no quererlo, pero aguantan vara, no lo dicen pero se reservan por conveniencia o convicción.

Durante la reciente reunión con la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX, la inmensa mayoría de sus miembros desfilaron derechitos para saludar y abrazar al Pollo. Esos empresarios con apellidos rimbombantes como Torres Corzo, Bocard, Valladares, López Medina, Rangel, Payan, Stevens, Chalita, Muñiz y muchos más incluyendo a su líder, simplemente mostraron lo que son.

Gallardo, con su estilo muy propio; a veces soberbio, insultante, cabrón y echado para adelante llegó a poner orden en San Luis Potosí. Quien diga lo contrario, es porque representa otros intereses u otros proyectos que difícilmente cuajarán en el 2027. Cada quien en lo suyo; el alcalde Enrique Galindo Ceballos sabe y conoce la dimensión de su adversario.

Hoy San Luis Potosí es otro, y por mucho que agredan al gobernador o al presidente municipal en las redes sociales, el estado y la capital han cambiado. Existe inversión, empleo, obra pública, una mejor movilidad y seguridad. No por nada, encuestas difundidas por medios como el Economista colocan al mandatario potosino en el primer sitio de buena gobernanza.

En MORENA le ponen cruces a Gallardo y en el PAN conservan sus reservas. El mejor espejo es el Congreso del Estado y los Cabildos. Nadie se atreve a jugarle las contras y el que lo ha hecho así le ha ido. Solamente el presidente municipal se ha mostrado contestatario pero inteligente y actúa con prudencia y sentido común. El PRI, está entregado, agazapado y a las caiditas, – el resto, sigue extraviado.

El Pollo tuvo que negociar con muchos, incluso con la Herencia Maldita; de otra manera no se explicaría la presencia de varios funcionarios que fueron nefastos en otros tiempos. Ricardo los metió al carril, los sentó, los arrinconó, los encerró y los controló.

Que si le cuestionan la inclusión de varios antepasados, es porque así es la política y hay que entender que está diseñada para los audaces y para la sobrevivencia.

Para tratar de desgastarlo, desprestigiarlo a él, a su esposa y su familia, no faltan los comentarios o memes de mala leche o pésimo gusto que publícan las redes sociales. Si creen que eso va a modificar el escenario político, no funcionará. No es por esa vía como se ganan unas elecciones. Para lograrlo se requiere estructura, convicciones y ganar de ser y estar.

Y no es que el gallardismo hubiese llegado para quedarse, pero siendo honestos no hay ninguna fuerza política capaz de enfrentar la embestida del Verde. En este momento; – quien sabe después, lo que el gobernador quisiera es desmarcarse de la Cuarta Transformación que cruza por una de sus peores crisis políticas.

Si finalmente va Ruth González como candidata a la gubernatura ¿A quién le afecta? si no es que a los de siempre. A esos que fueron a abrazar al gobernador en la reunión de COPARMEX. El navismo ya mostró su músculo y claramente se vio bastante disminuido en el aniversario de su pariente y líder.

Yo insisto, deben bajarle a la guerra sucia. De un lado y otro. Intentar involucrar a Galindo en el resolutivo que inhabilita a dos ex funcionarios de la PFP solo lo fortalecerá más. No es por ahí ni es así como se gana una elección. Aunque las redes sociales sean la moda, no es el camino. Seguir haciéndolo es enrarecer más el clima político que de por sí esta de cabeza.

Hasta pronto.