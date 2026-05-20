GOBIERNO DE SOLEDAD ACERCA APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS DE LAS FLORES Y ZONAS ALEDAÑAS

• Por instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento de Soledad realizó una nueva entrega de huevo en en varias colonias del municipio para fortalecer la economía y alimentación de las familias.

Con el compromiso de mantenerse cerca de las familias y atender de manera directa sus necesidades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizó este día una nueva entrega de huevo en la colonias Salidas del Sol, Cruz de Rivera, Villas de Soledad, El Roble, Fraccionamiento San Gabriel y Cabecera Municipal, acción impulsada por instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, con el objetivo de fortalecer la economía de los hogares y garantizar el acceso a productos de la canasta básica para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y familias soledenses.

Durante esta jornada de apoyo alimentario, personal municipal acercó este beneficio a decenas de familias que reconocieron el respaldo permanente de la Administración Municipal, la cual continúa trabajando con sensibilidad y cercanía social para atender las necesidades más apremiantes de la población; estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para contribuir al bienestar y la estabilidad económica de los sectores que más lo requieren.

Autoridades municipales señalaron que la entrega de productos básicos representa un apoyo directo para las familias, al permitirles destinar recursos a otras necesidades prioritarias del hogar, fortaleciendo así la calidad de vida de las y los habitantes de Soledad; además, reiteraron que el Ayuntamiento seguirá impulsando programas y acciones sociales que beneficien de manera tangible a la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la población, consolidando el cambio que transforma y que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, con políticas cercanas a la gente y enfocadas en mejorar las condiciones de vida de las familias soledenses.