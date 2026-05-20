CON GRAN PARTICIPACIÓN JUVENIL, SOLEDAD INICIA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON FERIA DE SEGURIDAD

* Con música en vivo, servicios diversos, intercambio de estampas del Mundial 2026 y una emocionante reta amistosa de fútbol entre la GCM y el IMJUVE, la Feria de Seguridad registró gran entusiasmo y participación de estudiantes soledenses.

Con una amplia participación de jóvenes y población en general, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE), llevó a cabo con éxito la Feria de Seguridad en las instalaciones de la dependencia municipal, donde decenas de asistentes disfrutaron de actividades recreativas, deportivas, de salud y preventivas en un ambiente de convivencia y cercanía social. La jornada formó parte del arranque de actividades por el Día del Estudiante, impulsadas bajo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de generar espacios seguros y de integración para las nuevas generaciones.

Durante el evento, las y los jóvenes participaron en dinámicas enfocadas en la prevención social, educación comunitaria, salud integral y orientación sobre servicios municipales, acercando herramientas útiles para su desarrollo personal y social. Además, una de las actividades con mayor entusiasmo fue la reta amistosa de fútbol entre integrantes de la Guardia Civil Municipal y el IMJUVE, que reunió a estudiantes y asistentes en un ambiente de sana competencia, fortaleciendo la convivencia y el sentido de comunidad.

La jornada también incluyó música norteña en vivo e intercambio de estampas del álbum oficial del Mundial FIFA 2026, actividad que logró gran respuesta entre la población juvenil, quienes convivieron, compartieron experiencias y disfrutaron de un espacio diseñado especialmente para ellas y ellos; asimismo diversas dependencias municipales les entregaron trípticos con información importante de sus áreas, se instaló una unidad de catastro móvil para la realización de diversos trámites, entrega de medicamento gratuito, talleres de manualidades, entre otras actividades.

Con todo esto, se sigue demostrando que el cambio que se vive en Soledad continúa impulsando actividades cercanas a la juventud, fomentando entornos positivos y oportunidades de participación.

De esta manera, el Gobierno Municipal impulsa el cambio que se vive, y reafirma su compromiso de escuchar y atender a las juventudes, promoviendo actividades que fortalezcan el bienestar, la prevención y la integración social, manteniendo un gobierno cercano a las familias y sectores jóvenes del municipio.