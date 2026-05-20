GOBIERNO ESTATAL SUPERVISA OBRAS Y ANUNCIA NUEVAS ACCIONES CARRETERAS

• Tras gestiones ante la Federación, más de 14 caminos de la Huasteca Sur recibirán atención integral, reconstrucción y mantenimiento mayor durante 2026 y parte de 2027.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para transformar la conectividad vial de las cuatro regiones y fortalecer una movilidad sin límites, el director de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Francisco Reyes Novelo, realizó una gira de trabajo por la Huasteca potosina para supervisar obras estratégicas y proyectar nuevas acciones de reconstrucción carretera en beneficio de miles de familias.

Durante el recorrido, el titular de la JEC validó la conclusión total del camino Comoca-Axtla, infraestructura que optimizará los tiempos de traslado y mejorará la seguridad de miles de usuarios y que será inaugurada próximamente por el Mandatario Estatal. Asimismo, confirmó la conclusión de los trabajos en el camino de Oclamecayo a El Potrero, en el municipio de San Martín Chalchicuautla, obra que representa un acto de justicia social para comunidades rurales de la Huasteca Sur que durante años padecieron el abandono de sus accesos.

Ante las afectaciones ocasionadas recientemente por las lluvias, Francisco Reyes Novelo informó que, gracias a la constante insistencia y gestión directa del Gobernador ante las instancias federales correspondientes, se logró consolidar un paquete histórico de obra pública para intervenir más de 14 caminos en municipios como Aquismón, Xilitla, Tamazunchale, Tampacán y Axtla de Terrazas, entre otros, mediante acciones de atención integral, reconstrucción y mantenimiento mayor durante este año y parte de 2027. El cambio que se vive y se siente continúa reflejándose en obras que fortalecen el desarrollo económico y reafirman el compromiso del Gobierno del Estado de brindar a familias, productores y turistas vías de comunicación dignas, seguras y de alta calidad.