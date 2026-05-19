SOLEDAD ABRE ESPACIO AL ARTE JOVEN CON UNA EXPOSICIÓN QUE TRANSFORMA EMOCIONES EN ARTE

• La Casa de la Cultura albergará “El Alarido de la Percepción”, una muestra colectiva impulsada por el Ayuntamiento de Soledad para acercar nuevas expresiones artísticas a las familias y fortalecer el talento emergente del municipio.

Como parte del impulso a la cultura y al talento emergente, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez presentará la exposición colectiva “El Alarido de la Percepción”, una propuesta del colectivo La Masa Artística, que reúne pintura, fotografía y escultura en una experiencia donde cada obra invita a mirar la realidad desde distintas perspectivas, como parte de la visión cultural que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La exposición que abrirá sus puertas en la Sala Reminiscencias de la Casa de la Cultura de Soledad, transformándola en un espacio de nuevas emociones, reflexión y expresión contemporánea; estará integrada por obras de Tania Ibarra, Oscar Hernández, Mayela López, Melissa Ragreh Belly, Elías Jiménez, Jesús Madrid “Chuss”, Elivan Hevez, Andrea Castañón y Diego Santana, quienes aportan estilos y visiones distintas en una experiencia artística diversa y profundamente humana.

“Esta exposición representa una plataforma para que las nuevas generaciones expresen su sensibilidad, compartan sus inquietudes y fortalezcan el vínculo entre el arte y la comunidad, en Soledad seguimos impulsando espacios donde la cultura esté cerca de la gente y se convierta en una herramienta de transformación social”, destacó titular de la Dirección de Cultura municipal, Felipe Cárdenas Quibrera.

El funcionario detalló que la inauguración se realizará el próximo viernes 22 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos, en la Casa de la Cultura de Soledad, ubicada en la calle Blas Escontría número 604, en la zona centro del municipio; la entrada será gratuita y la exposición permanecerá abierta durante cuatro semanas, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 20:00 horas.

Con acciones que acercan el arte, la creatividad y el pensamiento crítico a las familias, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de escuchar, atender e impulsar el talento local como parte del cambio que transforma y de la visión cultural cercana a la población.