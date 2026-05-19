JUAN MANUEL NAVARRO REAFIRMA ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y PAZ EN SOLEDAD, JUNTO AL GOBIERNO ESTATAL

* En reunión celebrada con el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el Alcalde soledense resaltó la coordinación con la Guardia Civil Estatal, el incremento de salarios a policías y capacitación constante.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, asistió este martes a una reunión de trabajo encabezada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en la que participaron alcaldes de la región centro con el propósito de fortalecer las estrategias de seguridad pública en los municipios; el encuentro se llevó a cabo en el Centro de Negocios Potosí, donde se refrendó la coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno para mantener la cercanía con las familias y garantizar entornos más seguros para la población.

Durante la reunión, el Alcalde destacó que Soledad de Graciano Sánchez fue el primer municipio en ofrecer sueldos competitivos a los elementos de la Guardia Civil Municipal, incluso antes de que fuera establecido mediante decreto ejecutivo y posteriormente elevado a rango de ley por el Congreso del Estado. Actualmente, las y los policías municipales perciben salarios de entre 16 y 22 mil pesos mensuales, superando la normativa vigente, con el objetivo de dignificar la labor policial y traducir este esfuerzo en mayor bienestar y tranquilidad para las familias soledenses.

“En Soledad asumimos el compromiso de fortalecer a nuestra corporación con mejores condiciones laborales, capacitación y certificación constante, hoy cumplimos y rebasamos lo que marca la ley porque queremos que eso se refleje en resultados y en más seguridad para nuestra gente”, expresó el edil, al reiterar además la disposición del Ayuntamiento para continuar trabajando de manera coordinada con la Guardia Civil Estatal y los municipios metropolitanos.

Agregó que durante esta reunión se reconocieron, por parte del secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Juárez Hernández, los resultados favorables que ha dado Soledad en materia de seguridad, «hoy cumplimos y rebasamos lo que marca la ley porque queremos que eso se refleje en más seguridad y bienestar para nuestra gente”.

El Alcalde resaltó que Soledad continuará atendiendo cada convocatoria en materia de seguridad, manteniendo una estrategia cercana a la ciudadanía, con acciones firmes que consoliden el cambio que se vive en Soledad.