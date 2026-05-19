Familias fuertes y unidas, clave para prevenir riesgos entre adolescentes: DIF Capitalino

“Las familias no necesitan ser perfectas para ser fuertes; necesitan escucharse, acompañarse y permanecer unidas”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Municipal

Concluyen familias y estudiantes de la Secundaria “Sentimientos de la Nación” proceso formativo para fortalecer la comunicación y la convivencia

SLP.- Con el objetivo de fortalecer la comunicación familiar, la convivencia y la prevención de conductas de riesgo entre adolescentes, el DIF Capitalino llevó a cabo la graduación del programa “Familias Fuertes, Amor y límites” en la Escuela Secundaria “Sentimientos de la Nación”, donde participaron madres, padres, tutores y estudiantes.

Durante el evento, la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que este programa representa un reencuentro de las familias consigo mismas y una oportunidad para construir hogares más unidos y seguros.

“Cada conversación en casa puede cambiar una vida. Cada abrazo puede convertirse en una barrera contra la violencia, las adicciones o la soledad. Las familias no necesitan ser perfectas para ser fuertes; necesitan escucharse, acompañarse y permanecer unidas”, expresó.

El director del plantel, Gabriel Leyva Renovato, reconoció el compromiso y disposición de quienes participaron en las actividades desarrolladas a lo largo del programa, encaminadas a brindar herramientas para fortalecer la comunicación y la convivencia dentro de la comunidad educativa.

Asimismo, hizo un llamado a madres, padres y autoridades a continuar trabajando en conjunto ante problemáticas que afectan a las juventudes, dentro y fuera de las escuelas.

Por su parte, la beneficiaria María Lucía Moreno Serna compartió el impacto positivo que tuvo el programa en su vida familiar, resaltando que aprendió que “la disciplina no es castigo, sino enseñanza”, además de reconocer la importancia del diálogo, la paciencia y el tiempo de calidad en familia.

El programa “Familias Fuertes” está dirigido a adolescentes de entre 10 y 14 años, así como a madres, padres y tutores, con el propósito de fortalecer habilidades de crianza, prevenir conductas de riesgo y construir entornos escolares y familiares más sanos y seguros.

Finalmente, el DIF Capitalino reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones que favorezcan el bienestar emocional y social de niñas, niños y adolescentes, para contribuir a la construcción de un San Luis más amable y con mejores oportunidades para todas y todos.