Gobierno de la Capital y Coparmex reafirman alianza por el desarrollo de San Luis Potosí

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos asistió como invitado a la toma de compromiso del Consejo Directivo 2026-2028 de COPARMEX San Luis Potosí, en donde asumió la presidencia local Ana María Abascal Sáinz; el Presidente Municipal coincidió con el líder Nacional del organismo, Juan José Sierra Álvarez, acerca de que la generación de empleos es el mejor programa social para el crecimiento de México.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos destacó que la relación entre el Gobierno de la Capital y COPARMEX se ha consolidado a través de años de trabajo conjunto, mesas de diálogo, colaboración y proyectos compartidos en favor de San Luis Capital. “Hemos sido grandes aliados, compartimos mesas de trabajo, gestiones, colaboraciones, proyectos, ilusiones y sueños; hoy confirmo que cuentan con todo el apoyo del Ayuntamiento para que San Luis siga creciendo y progresando”, expresó el Alcalde ante empresarios y representantes de distintos sectores productivos.

En el evento estuvieron presentes el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez; el Secretario de Cultura de Gobierno del Estado, Mario García Valdez, en representación del Gobernador del Estado; la Presidenta entrante de COPARMEX San Luis Potosí, Ana María Abascal Sainz; el Presidente saliente, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante; además de líderes empresariales, integrantes del organismo patronal, autoridades civiles y representantes sociales, entre ellos la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, y el Arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arispe.

Enrique Galindo reconoció el trabajo realizado por Luis Gerardo Ortuño al frente de COPARMEX San Luis Potosí y felicitó a Ana María Abascal Sainz por asumir la presidencia del organismo empresarial, al destacar que se convierte en la primera mujer en encabezar COPARMEX San Luis Potosí en 96 años. El Alcalde resaltó este hecho como un momento histórico para el sector empresarial potosino y reiteró a la nueva dirigencia todo el respaldo del Gobierno de la Capital para continuar fortaleciendo la colaboración institucional y el desarrollo de la ciudad.