En solo una semana, Interapas distribuye más de 13 millones de litros de agua en pipa 

Las acciones se realizan de manera permanente y emergente en las zonas que lo requieran.

SLP.- Durante la última semana , INTERAPAS distribuyó 13 millones 400 mil litros de agua potable en 670 viajes de camiones cisterna como parte de las acciones para fortalecer el abastecimiento en distintas colonias de la Zona Metropolitana.

A través del programa regular de distribución, personal del organismo atendió 79 colonias, además de reforzar de manera extraordinaria el suministro para las zonas de los pozos Mayamil y Hogares Ferrocarrileros 2 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El organismo operador señaló que el suministro mediante camiones cisterna forma parte de las medidas permanentes para apoyar a las colonias que por algún motivo requieren de este servicio, así como para responder a situaciones emergentes.

INTERAPAS reiteró que mantiene un monitoreo constante de la operación de pozos y redes de distribución, además de ajustar rutas y frecuencias de reparto para zonas que requieran atención prioritaria. Asimismo, recordó que las solicitudes de pipas pueden realizarse a través de ACUATEL 4441236400.