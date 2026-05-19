Presentan las ternas de finalistas al Premio Municipal al Mérito Ecológico 2026

Se reconocerá la labor realizada en las categorías de Personas Individuales y comunidades; así como de Organizaciones Instituciones y Sector Empresarial.

Tras la cuidadosa revisión de las propuestas recibidas, la Dirección de Ecología y Maneejo de Residuos presentó a la Comisión de Ecolgía las ternas finalistas para la entrega del Premio Municipal al Mérito Ecológico 2026 en las categorías de Personas Individuales y comunidades; así como de Organizaciones Instituciones y Sector Empresarial.

El director de Ecología, Jaime Mendieta Rivera, informó que para esta segunda edición del premio hubo mayor interés y participación, con la presentación de programas y acciones como el de la protección a la mariposa monarca, la conversión de chatarra en herramienta educativa, innovación y tecnología ambiental, preservación de áreas verdes, conservación y restauración ambiental, reforestación urbana y manejo de residuos.

Por su parte, el regidor Jesús Mercado Garay, señaló que todos los participantes merecen un reconocimiento por el trabajo realizado, que confirma en creciente interés por emprender acciones en favor del cuidado y preservación del medio ambiente y destacó la importancia de que el Premio al Mérito Ecológico tengá el carácter de institucional, para que continúe durante las próximas administraciones municipales.

Como finalistas en la categoría de Personas Individuales y Comunidades qudaron como finalistas Carlos Andrés Rodríguez Barrientos, Daniel Alejandro Campos Liñán; Mariana Buendía Olivas y Raquel Adriana Aldrett Rodríguez; mientras que en Organizaciones Instituciones y Sector Empresarial los finalistas son el Club Rotaract, la empresa Wabtec y la asociación civil Proforestal.