GOBIERNO ESTATAL IMPULSA ACTIVIDADES CÍVICAS QUE FORTALECEN LA MEMORIA HISTÓRICA

* Estudiantes de la primaria “Margarita Maza de Juárez” participaron en la cancelación de una estampilla conmemorativa que acercó la historia nacional a su entorno escolar.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer una educación integral que fomente valores cívicos e identidad entre niñas, niños y jóvenes, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), en coordinación con Correos de México, realizó la cancelación de la estampilla conmemorativa “2026, Año de Margarita Maza de Juárez”, en una ceremonia solemne celebrada en la escuela primaria del mismo nombre.

El acto fue encabezado por el director general, Martín Rodríguez Ramírez, y el gerente estatal de Correos de México, Adán Acuña Ramírez. Durante la ceremonia, alumnas y alumnos participaron en los honores a la Bandera, en un ambiente de respeto y aprendizaje que acercó a la comunidad escolar a un momento representativo del patrimonio histórico nacional. Estas acciones sin límites fortalecen la formación cívica desde las aulas y enriquecen el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.

La actividad también permitió que las y los estudiantes conozcan hechos y personajes relevantes de la historia de México a través de experiencias cercanas a su vida escolar, lo que forma parte del cambio que se vive y se siente, al promover una educación más participativa, con valores y mayor conexión con la memoria histórica.