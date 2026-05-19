TRABAJO CONJUNTO CON COPARMEX IMPULSARÁ MÁS DESARROLLO Y BIENESTAR PARA SAN LUIS POTOSÍ: RUTH GONZÁLEZ

* La Senadora asistió a la toma de protesta de Ana María Abascal Sainz como presidenta de COPARMEX San Luis Potosí, a quien deseó una gestión de grandes resultados para el sector empresarial y laboral.

El trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) San Luis Potosí seguirá generando desarrollo, bienestar y nuevas oportunidades para las y los potosinos, afirmó la Senadora Ruth González Silva, destacando que la suma de esfuerzos es clave para consolidar el crecimiento de la entidad potosina.

Como invitada a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de COPARMEX SLP para el periodo 2026-2028, encabezado por Ana María Abascal Sainz, la legisladora reconoció el papel del sector empresarial en la generación de empleo y el fortalecimiento económico del estado, al tiempo que le auguró una gestión exitosa al frente del organismo.

Ruth González destacó que, desde 2021, San Luis Potosí vive una etapa de cambio y transformación que ha fortalecido la confianza para la llegada de inversiones nacionales e internacionales, gracias a condiciones de estabilidad, mayor seguridad, capital humano calificado y una mejor conectividad carretera que hoy impulsa la competitividad del estado.

Finalmente, la Senadora hizo un llamado al sector empresarial para seguir apostando por San Luis Potosí y continuar trabajando en conjunto para consolidar el cambio que se vive, con más oportunidades, desarrollo y bienestar para las familias potosinas.