Estados Unidos financiará la creación de 50 clínicas de respuesta al ébola en el Congo y Uganda

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que prestará apoyo para financiar hasta 50 clínicas para la atención del virus del Ébola en las regiones afectadas de la República Democrática del Congo y Uganda.

Estados Unidos se compromete a brindar apoyo inmediato a la respuesta al brote de ébola mediante la financiación de hasta 50 clínicas de tratamiento y los costos asociados para la atención directa de las personas afectadas.

A través de un comunicado, se informó que el país está comprometido para ayudar en la respuesta ante el brote de ébola en la región mencionada, que reporta hasta este martes al menos 131 muertes asociadas al virus.

«Estas clínicas de rápida implementación, permitirán a los socios desarrolladores establecer atención clínica y perímetros de contención alrededor de las zonas afectadas», señaló el escrito.

Se informó además que estas clínicas contarán con servicios de detección de la enfermedad, además de una zona de aislamiento de emergencia contra el virus del ébola.

«Este compromiso de financiación acelerará la prestación de atención médica de primera línea, asistencia humanitaria vital y capacidades cruciales de respuesta ante brotes epidémicos a las comunidades de mayor riesgo», detalla el comunicado.

Asimismo, aseguró que la financiación estadounidense fortalecerá las operaciones en la zona para contar sobretodo, con más equipos de protección y diagnóstico del virus.

«Este anuncio de financiación adicional, en los primeros días de la epidemia, debe enviar un mensaje claro: Estados Unidos tiene un compromiso inquebrantable para garantizar la cooperación entre los principales socios humanitarios y de salud a nivel mundial», señala.

Con información de Latin Us