PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL ALERTA POR INTENSAS LLUVIAS EN LA REGIÓN HUASTECA

San Luis Potosí, S.L.P.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, alerta por la presencia de tormentas esta noche en algunos Municipios de la región Huasteca principalmente en la parte norte con el riesgo de ocasionar crecidas de ríos y arroyos.

De acuerdo con el más reciente pronóstico meteorológico, se tiene detectado que se registren tormentas con mayor intensidad en Ciudad Valles y El Naranjo.

Se recomienda tomar precauciones al efectuar desplazamientos por caminos y carreteras del Estado, ante el riesgo de deslaves y bajadas de aguas, así como caída de piedras y árboles y estar alerta por tormentas puntuales en todo el Estado.

Ante cualquier emergencia, se exhorta a la población a hacer uso del 911, así como solicitar apoyo inmediato en sus respectivas demarcaciones;informarse por los canales de comunicación institucionales en redes sociales, ser precavidos al momento de compartir información y resguardarse en sus hogares.