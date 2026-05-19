AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD IMPULSA APOYO INTEGRAL EN LA SALUD DE MUJERES

* En coordinación con DIF Municipal, UAVI y Juntos A.C., entregó 40 copas menstruales a usuarias y elementos de la Guardia Civil Municipal para fortalecer la salud, economía y bienestar femenino.

Con el objetivo de fortalecer el bienestar, la salud y la economía de las mujeres, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Instancia Municipal de la Mujer y en coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la asociación civil Juntos, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia (UAVI) de la Guardia Civil Municipal y el Centro de Justicia para las Mujeres, realizó este día la entrega de 40 copas menstruales a usuarias del DIF Municipal y elementos femeninos de la corporación policiaca, reafirmando el compromiso de la Administración Municipal de generar apoyos que impacten positivamente en la economía familiar, la salud femenina y el cuidado del medio ambiente, siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La titular de la Instancia Municipal de la Mujer, María Alicia Martínez Rodríguez, destacó que esta primera entrega representa un logro importante derivado del trabajo coordinado entre instituciones y asociaciones civiles: “Atendiendo las indicaciones del Presidente Municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz, de apoyar y atender a las mujeres soledenses, hoy realizamos esta entrega de copas menstruales tanto a compañeras de la Guardia Civil Municipal como a ciudadanía usuaria del DIF, este producto reutilizable ayuda significativamente a la economía de las mujeres y también reduce el impacto ecológico, queremos seguir gestionando más apoyos para llegar a más población”, expresó.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Ma. del Pilar Cardona Reyna, resaltó la importancia de impulsar programas que atiendan temas fundamentales para las mujeres y que contribuyan a mejorar su calidad de vida. “Este apoyo beneficia a un importante número de mujeres con un tema necesario que debe atenderse con sensibilidad y cercanía, estamos muy agradecidas por la coordinación que se logró con distintas instituciones y asociaciones civiles; esperamos que sea de gran utilidad y que más mujeres puedan adaptarse a estas alternativas innovadoras”, comentó.

Con acciones coordinadas y cercanas a la ciudadanía, el Gobierno Municipal continúa impulsando políticas públicas que escuchan y atienden las necesidades reales de las mujeres, promoviendo apoyos integrales que fortalecen su bienestar y generan mejores oportunidades para las familias soledenses, como parte del cambio que transforma y que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.