CIERRES TEMPORALES POR OBRAS EN PUENTE DE CIRCUITO POTOSÍ Y VALLE DE LOS FANTASMAS

• Las adecuaciones viales de este martes permitirán avanzar en el montaje de estelas del Puente Superior Vehicular, como parte de los trabajos finales de la obra.

Como parte de los trabajos finales del Puente Superior Vehicular de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, este martes 19 de mayo se realizan cierres temporales en distintos puntos de la zona para continuar con el montaje de estelas de la estructura. Las labores forman parte de una obra histórica impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que fortalecerá el cambio que se vive y se siente con una mejor movilidad y menores tiempos de traslado.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que las labores iniciaron a las 2:00 de la madrugada con el cierre total del lateral oriente en dirección de Abastos hacia bulevar Valle de los Fantasmas, manteniéndose desvíos por avenida Cactus y Camino Real a Rioverde, además de una liberación estimada a partir de las 14:00 horas.

Además, el lateral poniente en dirección de Carretera Rioverde hacia Abastos permanecerá cerrado de las 11:00 a las 20:00 horas aproximadamente, con rutas alternas por avenida José de Gálvez y Quintas de la Hacienda. Elementos de Seguridad Vial y Movilidad estarán desplegados permanentemente para orientar a las y los automovilistas y agilizar la circulación.