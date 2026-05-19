GOBIERNO ESTATAL INVITA A APROVECHAR ÚLTIMOS DÍAS DE DESCUENTO DEL 100 POR CIENTO EN CONTROL VEHICULAR

• Recordó que el beneficio en multas y recargos concluye el próximo 31 de mayo y puede tramitarse de manera presencial o electrónica.

Gracias al apoyo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para facilitar trámites y respaldar la economía familiar, la Secretaría de Finanzas (Sefin) informó que entraron en marcha los últimos días del programa de descuento del 100 por ciento en multas y recargos de control vehicular, beneficio vigente hasta el próximo 31 de mayo para quienes buscan regularizar su situación.

La dependencia estatal invitó a las y los contribuyentes a aprovechar estas facilidades para ponerse al corriente en sus obligaciones vehiculares mediante opciones de pago ágiles y accesibles, tanto en línea como de forma presencial, evitando filas y traslados innecesarios.

El beneficio puede tramitarse vía WhatsApp al 444 390 7284, kioscos, instituciones bancarias y a través de la página web https://enlacesipel.slp.gob.mx/Servicios?M=1 . Además, las oficinas recaudadoras de la zona metropolitana y al interior del Estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y, fines de semana, la oficina de Cuauhtémoc mantiene servicio en el mismo horario. Esta atención cercana consolida el cambio que se vive y se siente, al acercar servicios más prácticos y eficientes para las familias potosinas.