AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ATIENDE DETERIORO DE ALCANTARILLAS PARA LA SEGURIDAD VIAL

* Los trabajos incluyeron demolición de concreto, reforzamiento estructural y limpieza integral de la rejilla, lo que permitirá reabrir la circulación con mayores condiciones de seguridad para automovilistas y peatones.

Para brindar mayor seguridad y movilidad a las familias que diariamente circulan por la avenida San Pedro, la Dirección de Infraestructura del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, realiza trabajos de reparación integral en una alcantarilla ubicada a la altura de la calle Santa Julia, luego de que la rejilla presentara severos daños derivados del constante tránsito de vehículos pesados, atendiendo de manera inmediata una necesidad prioritaria la zona, como parte de la política de cercanía y respuesta rápida que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Las labores consistieron en el retiro de la rejilla dañada, demolición del concreto afectado y el colado de un nuevo marco para reforzar la estructura hidráulica, además de trabajos de rehabilitación y limpieza de la alcantarilla; posteriormente, se realizó el descimbrado correspondiente para reinstalar nuevamente la rejilla, agregando acelerante al concreto para agilizar el proceso de fraguado y permitir que la circulación vehicular pueda reanudarse este miércoles de manera segura.

El director de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo Limón informó que estas acciones responden al compromiso permanente de mantener vialidades funcionales y seguras para la población. “Estamos atendiendo de manera oportuna los puntos que representan algún riesgo para automovilistas y peatones, porque la instrucción es estar cerca de la ciudadanía y ofrecer soluciones rápidas y eficientes”, expresó.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa fortaleciendo la infraestructura urbana con obras y acciones que mejoran la movilidad y la seguridad de las familias, como parte del cambio que transforma y que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, manteniendo un gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de la población.