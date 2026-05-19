Alistan convocatorias para el Premio Municipal de Pintura y Fotografía en San Luis Capital

-La comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud revisó las bases de ambos certámenes presentados por la Secretaría de Cultura del ayuntamiento

Miembros de la comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud del ayuntamiento de San Luis Capital sesionaron este lunes junto con la secretaría de Cultura para revisar las propuestas correspondientes a los concursos del Premio Municipal de Pintura y del Premio Municipal de Fotografía, cuyas convocatorias serán publicadas próximamente para la participación de artistas y creadores, una vez aprobadas por el Pleno.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, Francisco Javier Pedraza Blanco, quien coordinó la exposición de las bases de ambos certámenes presentadas por el secretario de Cultura, Martín Juárez Córdova. La dependencia municipal será la encargada de llevar a cabo la organización y desarrollo de estas actividades culturales dirigidas a fomentar el talento artístico en la capital potosina.

Durante la mesa de trabajo, las y los integrantes destacaron que estos premios representan un reconocimiento al esfuerzo y creatividad de artistas en las disciplinas de pintura y fotografía. Además, se informó que las obras seleccionadas formarán parte de exposiciones en las galerías municipales, con el objetivo de acercar el arte y la cultura a la ciudadanía.