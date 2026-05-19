Gran competencia resultó la cuarta etapa del Serial Municipal de los Barrios 2026.

-La etapa número 4 se realizó en el circuito trazado sobre Avenida 20 de Noviembre, con una notable participación.

San Luis Potosí. – La Dirección de Deporte del Gobierno de la Capital en conjunto con Junior Bike, llevaron a cabo la cuarta etapa del Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios; etapa que tuvo como sede el circuito de Avenida 20 de Noviembre.

Esta fecha fue fundamental, ya que varios ciclistas se apuntan al título general que se estará otorgando en la quinta fecha, programada para el próximo domingo 21 de junio en el marco de la Recreovía de Avenida Venustiano Carranza.

En cuanto a los resultados de esta cuarta fecha, a la que por cierto asistieron ciclistas de otras entidades, éstos fueron los ganadores por categoría. En “Pañal” el primer lugar fue Leonel Rebolloso de Junior Bike, segundo lugar para Karla Montalvo de Impresiones Posadas y tercero para Dorian Arroyo de Junior Bike.

En la categoría 5 años varonil el primer lugar fue para Emmanuel Ruiz de Biciraptors y segundo para Alexander Himmler corredor libre. En femenil el primer lugar fue para Elia Quiroz de Ojuelos, Jalisco. Segundo lugar para Karen Posadas de Impresiones Posadas.

En 6 años varonil el primer puesto fue de José Daniel Romo de Ojuelos, Jalisco. Segundo lugar para Javier Muñiz del equipo Impulso. Tercer lugar para Virgilio Garza de Biciraptors. En la misma categoría, pero en la rama femenil el primer lugar absoluto fue para Ariana Rosas de Aguascalientes.

En 7 años varonil el primer lugar absoluto fue de Gastón Valdés de Junior Bike. En femenil el primer lugar fue para Aitana Romo de Ojuelos, Jalisco. Segundo lugar para Regina Lucio del equipo Fénix.

En 8 años varonil el sitio de honor fue para Eder Quiroz del equipo Ojuelos, Jalisco, mientras que la segunda plaza fue para Kaleb Terrones del equipo Markal Aguascalientes. La tercera plaza fue de Said Romero también de Aguascalientes. En femenil el primer sitio fue de Fernanda Maya del equipo T-Chilletin y la segunda plaza fue para Valentina Rebolloso del equipo Junior Bike.

En 9 años varonil el primer sitio fue de Eduardo Rueda del equipo Canels, segundo para Iker Mateo Denna de Aguascalientes y tercero para Diego de la Rosa del equipo Junior Bike. En femenil el primer lugar fue de Ximena Hernández de Impresiones Posadas y segundo para Lucia Garza del equipo Biciraptors.

En 10 años varonil el primer lugar fue para Santiago Gutiérrez del Impresiones Posadas, segundo lugar para José González corredor libre y la tercera plaza fue para Iker Sebastián Hernández del Junior Bike. En femenil el primer puesto fue de Lia Jaqueline Frau del equipo Aguascalientes, segundo para Alexia Michiko del equipo T-Chilletines. Tercer lugar María José Rivera de Aguascalientes.

En 11 años varonil el primer puesto fue de Emmanuel López del Impresiones Posadas, segundo lugar para André Arroyo del Junior Bike y tercero para Eduardo Di María del equipo Junior Bike. En femenil el primer lugar absoluto fue de Fátima Rodríguez del equipo T-Chilletines.

En categoría 12 años varonil el primer lugar fue de Jonathan Ortiz de T- Chilletines con 15 puntos. Segundo lugar para Miguel Martínez Jasso del equipo Impresiones Posadas y tercero para Olaf Zamarripa de Junior Bike. En femenil el primer puesto fue de Kenia Veloz Rincón del equipo Impulso. Segundo lugar para Itzel Rodríguez del Impulso y tercero para Sara Díaz Infante del equipo Junior Bike.

En 13 años varonil el primer lugar fue para Cristopher Veloz del equipo Impulso, segundo lugar para Julián Martínez de Impresiones Posadas y tercero para Dylan Esparza del equipo Aguascalientes. En femenil el primer puesto fue para María Fernanda Posadas de Impresiones Posadas, segundo lugar para Natelie Veloz del equipo Impulso y tercero para Lucia Rivera de Aguascalientes.

En 14 años varonil el primer lugar fue para Emmanuel Barrera del equipo Crisa, segundo para Alejandro Ortiz del equipo Impresiones Posadas. Tercero para Antwan Murillo del equipo Aguascalientes. En femenil el primer lugar absoluto fue para Fernanda Veloz del equipo Impulso