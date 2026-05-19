SSPC de la Capital brinda atención y resguardo a menor localizado en la colonia Librado Rivera

El menor de 11 años refirió ser originario de Nayarit y que habitaba en una casa de cuidados para menores.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informa que este lunes 18 de mayo, oficiales municipales atendieron de manera oportuna un reporte ciudadano recibido vía telefónica, en el que se alertaba sobre la presencia de un menor de edad en condiciones de vulnerabilidad sobre la calle Durango, en la colonia Librado Rivera.

Al arribar al lugar, los agentes municipales localizaron a un niño de 11 años de edad, quien presentaba signos de desorientación y manifestó haber salido del sitio donde permanecía debido a presuntos actos de violencia física. De acuerdo con el protocolo de actuación con perspectiva de derechos humanos y protección integral de niñas, niños y adolescentes, los oficiales brindaron atención inmediata, resguardo y acompañamiento al menor, privilegiando en todo momento su integridad física y emocional.

Durante la intervención, el menor refirió ser originario de Nayarit y que permanecía bajo el cuidado de otras personas en una casa de cuidados para menores. Asimismo, señaló presuntos actos de violencia cometidos por una persona adulta, situación por la cual decidió abandonar el lugar donde habitaba. También indicó la posible presencia de otros menores en ese domicilio.

Tras verificar sus datos en plataformas institucionales de búsqueda de personas, se confirmó que el menor cuenta con una ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, por lo que se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional correspondientes.

Posteriormente, el menor fue trasladado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos para el seguimiento legal conducente, en tanto se solicitó la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), autoridad encargada de su resguardo y representación jurídica.