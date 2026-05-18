NUEVA UAM EN SOLEDAD: LO QUE TODOS NECESITAMOS PARA TRANSFORMAR EL SERVICIO PÚBLICO: EMPLEADOS MUNICIPALES

* La concentración de oficinas reduce tiempos de espera, agilizará procesos internos y fortalecerá la cercanía del gobierno con las familias de Soledad.

La concentración de oficinas de todas las dependencias municipales en la nueva Unidad Administrativa, marca una nueva etapa de modernización y eficiencia en la atención ciudadana en Soledad de Graciano Sánchez, proyecto que trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento reconocen como un cambio histórico para agilizar trámites, mejorar los servicios y fortalecer las condiciones laborales del personal al reducir tiempos de espera y brindar una atención más cercana y ágil, resultado de la visión y el cambio que transforma al municipio impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Mónica Rodríguez Díaz, trabajadora municipal de Desarrollo Urbano, destacó que la integración de las Direcciones municipales en un solo complejo facilitará significativamente la realización de trámites y servicios. “Todas las Direcciones están en este lugar y yo creo que sí va a ser un gran impacto para los ciudadanos porque les vamos a ahorrar tiempo para que puedan hacer sus trámites con más paciencia y nosotros tener la agilidad para ayudarlos y que no tengan muchas trabas, es una obra de gran impacto tanto para los empleados como para los ciudadanos, y más que nada el beneficio es para los soledenses”, explicó.

Por su parte, Leslie Paola Chávez Calderón, empleada de la Dirección de Comercio, resaltó las condiciones modernas y funcionales de las nuevas oficinas, así como la coordinación inmediata entre dependencias. “La verdad me siento muy cómoda porque son oficinas totalmente nuevas y eso me hace muy feliz hasta para venir a trabajar, además es algo que se va a quedar para siempre y me siento feliz de poder decir más adelante que formé parte de este cambio; en cuanto a los servicios, está muy bien porque ya estamos todos juntos aquí, por ejemplo, en Comercio los dictámenes se mandan rápidamente a Protección Civil y Ecología”, comentó.

Mientras tanto, Wendolyn Martínez, trabajadora del área de Compras, agradeció al Alcalde por generar espacios dignos y modernos para el personal municipal. “Agradecemos al licenciado Juan Manuel Navarro por estas instalaciones que nos brindan la oportunidad de tener un mejor crecimiento y desarrollo tanto para nosotros como empleados como para la ciudadanía; contamos con instalaciones muy modernas y espacios muy adecuados para todo el personal”, señaló.

Con acciones que fortalecen la cercanía con la población y mejoran la calidad de los servicios públicos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa consolidando proyectos que elevan la atención ciudadana y dignifican el trabajo del personal municipal; el cambio que se vive en Soledad avanza con obras y estrategias que transforman la vida diaria de las familias, siguiendo la visión de construir un gobierno cercano, eficiente y que escucha y atiende las necesidades de la gente.