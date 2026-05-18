AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CELEBRARÁ A LAS JUVENTUDES CON FERIA DE SEGURIDAD, MÚSICA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

* A través del IMJUVE, se realizará este 20 de mayo una Feria de Seguridad que incluirá intercambio de estampas del Mundial 2026, música norteña en vivo y dinámicas deportivas para fortalecer la cercanía con las juventudes.

Con una jornada dinámica, informativa y pensada para las y los jóvenes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE), invita este miércoles 20 de mayo a la “Feria de Seguridad”, evento con el que arrancan las actividades conmemorativas por el Día del Estudiante en las instalaciones del Instituto, ubicadas en avenida Bellavista #1049, colonia Villas de San Lorenzo, a partir de las 9 de la mañana.

La actividad reunirá temas prioritarios para la población juvenil como seguridad y prevención social, educación, desarrollo comunitario, salud, deporte y servicios de atención municipal, con el propósito de acercar programas y acciones útiles para el bienestar integral de las y los estudiantes, fortaleciendo la cercanía del Gobierno municipal con este sector; además, las y los asistentes podrán disfrutar de música norteña en vivo, una reta amistosa de futbol entre integrantes de la Guardia Civil Municipal e IMJUVE, así como un ambiente de convivencia pensado para las familias y juventudes de Soledad.

Como parte de esta jornada, también se realizará un intercambio de estampas del álbum oficial del Mundial FIFA 2026, dinámica que busca generar convivencia entre jóvenes aficionados al futbol y promover espacios sanos de integración social; las autoridades municipales destacaron que estas actividades forman parte de una estrategia impulsada para escuchar, atender y mantener una relación cercana con las juventudes soledenses, brindándoles espacios seguros y de participación.

El Gobierno Municipal reafirma así su compromiso de escuchar, atender y mantenerse cerca de las juventudes, impulsando actividades que fomenten el desarrollo personal, la participación social y el bienestar integral, construyendo oportunidades para que las y los jóvenes formen parte del cambio que se vive en Soledad.