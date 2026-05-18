RICARDO GALLARDO PARTICIPA EN TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO COMANDANTE DE LA DOCEAVA ZONA MILITAR

* El Gobernador del Estado reiteró el trabajo conjunto que se realiza con las fuerzas federales para preservar la paz y mantener a San Luis Potosí entre las cuatro entidades más seguras del país.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, participó en la ceremonia de toma de protesta, protesta de Bandera y posesión del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar, José Luis Cruz Aguilar, con quien refrendó el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con las fuerzas federales para garantizar la tranquilidad y la seguridad de las familias potosinas.

El Gobernador Ricardo Gallardo destacó que, con la colaboración entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, se mantienen los resultados positivos en seguridad pública en las cuatro regiones de la entidad, aunado al reforzamiento de los operativos permanentes que se desarrollan, principalmente, en los límites con los demás estados.

El Gobernador del Estado añadió que, con la llegada del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar de San Luis Potosí, se continuará impulsando una agenda de trabajo conjunta que permita reforzar las acciones de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia en beneficio de la tranquilidad y la paz social de cada rincón del estado potosino.

De igual forma, reiteró que San Luis Potosí continúa posicionándose entre las cuatro entidades más seguras del país, resultado de la estrategia integral de seguridad y del trabajo coordinado entre las corporaciones estatales y federales, lo que ha fortalecido la vigilancia y la protección de la ciudadanía, transportistas, trabajadores y turistas que transitan diariamente por territorio potosino.

Ricardo Gallardo agradeció y reconoció al comandante saliente, Roberto Bernal Benítez, por su respaldo y participación como elemento fundamental para transformar la seguridad pública de San Luis Potosí. Finalmente, el Gobernador continúa reforzando a las policías municipales, en coordinación con los alcaldes, para consolidar corporaciones más eficientes, capacitadas y cercanas a la ciudadanía.