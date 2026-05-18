GOBIERNO ESTATAL ACERCA JUSTICIA Y ASESORÍA LEGAL A MÁS POTOSINOS

• Fortalece el acceso a servicios gratuitos en municipios del interior con orientación para jóvenes y atención bilingüe en comunidades indígenas.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar que todas y todos los potosinos tengan acceso a servicios de justicia gratuitos y cercanos, la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Defensoría Pública del Estado, participó en la Feria de Servicios realizada en la comunidad de Maravillas, de Mexquitic de Carmona, además de brindar asesoría legal especializada en San Vicente Tancuayalab para habitantes de pueblos originarios mediante personal bilingüe.

En coordinación con la Secretaría Técnica Regional de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en Mexquitic de Carmona personal orientó a adolescentes sobre los procesos en materia de justicia juvenil y promovió entornos libres de violencia, mientras que en la Huasteca se ofreció acompañamiento jurídico gratuito en lengua materna para personas que no hablan español, con el respaldo de abogados especialistas, como parte de un trabajo sin límites para acercar la justicia a todos los sectores de la población.

El titular Edgar Valdez Zavala dijo que estas jornadas fortalecen la atención cercana en los 59 municipios y forman parte del cambio que se vive y se siente con instituciones que eliminan barreras, amplían el acceso a la justicia y brindan acompañamiento profesional a quienes más lo necesitan, sin importar la distancia o el idioma.