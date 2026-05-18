No tenemos preocupación en Morena por los exfuncionarios que se entregaron en EU, asegura Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró este lunes que en su partido no existe “preocupación” por «lo que puedan plantear» los dos exfuncionarios sinaloenses acusados de narcotráfico en el caso contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que se entregaron en Estados Unidos.

«Respecto a la información que puedan plantear las personas que están hoy en Estados Unidos nosotros no tenemos ninguna preocupación, en primer lugar porque nosotros en Morena tenemos los principios del combate a la corrupción y el trabajo en esto de las y los gobernantes, así que, no vamos a encubrir a nadie, lo hemos dicho siempre”, dijo.

En conferencia de prensa, al referirse a Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, quienes junto con ocho personas más fueron vinculados al Cártel de Sinaloa, aseguró qué esperarán las investigaciones de las autoridades mexicanas.

“Y lo que resulte de las investigaciones la fiscalía general será la responsable de determinar justo la responsabilidad de cada una de las personas implicadas o no, y nosotros, con la tranquilidad en Morena, hemos tomado desde siempre esta posición del combate a la corrupción y el trabajo nuestro, así que no, no tenemos preocupación al respecto”, insistió.

Sobre las declaraciones del presidente de Morena en Sinaloa, quien dijo que el senador Enrique Inzunza, señalado también por sus implicaciones con el narcotráfico, podría ser contemplado para una candidatura, Montiel Reyes lo descartó.

«Nuestros candidatos deben ser intachables», advirtió.

Respecto a la movilización del sábado en Chihuahua, Montiel Reyes aseguró que fue un éxito y acusó a la gobernadora de boicotear el evento utilizando servidores públicos y bloqueos en las carreteras.

En ese sentido, aseguró que ya presentaron las denuncias correspondientes en contra de servidores públicos que la increparon, junto con el secretario de Organización, Andy López Beltrán, a su llegada al aeropuerto de Chihuahua.

“Son muchos delitos los que se cometieron el sábado”, dijo.

Aseguró que continuarán las movilizaciones y que no perdonarán al gobierno de Chihuahua; cabe recordar que agentes extranjeros fallecieron en un accidente tras un operativo para desmantelar laboratorios clandestinos.

“Lo que sí es que no les vamos a dejar pasar ninguna sin exhibirlo, sin denunciarlos, porque es un agravio a la población”, agregó.

Con información de Latin Us