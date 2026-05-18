GOBIERNO DE SOLEDAD INAUGURA PAVIMENTACION EN COLONIA SAN FELIPE PARA 5 MIL BENEFICIARIOS

* Con una inversión superior a los cinco millones de pesos, el Ayuntamiento de Soledad entregó la pavimentación y alumbrado público de las calles San Martín y Primera Privada de San Martín, beneficiando a miles de habitantes.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, consolidó una nueva obra de infraestructura urbana con la entrega oficial de la pavimentación con concreto hidráulico y alumbrado público de las calles Primera Privada de San Martín y San Martín, en la colonia San Felipe, en beneficio directo e indirecto de 4 mil 891 habitantes; en medio de un ambiente de algarabía, emoción y agradecimiento, familias, adultos mayores y vecinos de este sector reconocieron el cambio que se vive en Soledad, al recibir vialidades dignas, seguras y con servicios renovados que fortalecen su calidad de vida y acercan mejores oportunidades de desarrollo.

La obra, que representó una inversión de más de cinco millones de pesos, contempló la intervención de casi tres mil metros cuadrados, mediante trabajos de demolición de pavimento, banquetas y guarniciones deterioradas, sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, tomas domiciliarias, terracerías, reposición de concreto hidráulico, construcción de banquetas y guarniciones, señalética vertical y pintura vial, además de la instalación de alumbrado público para brindar mayor seguridad y movilidad a las familias de la colonia San Felipe. Respondiendo con ello, al compromiso permanente del Ayuntamiento de mantenerse cercano a las necesidades de la población y seguir transformando las colonias con obras de impacto social.

En representación del Alcalde, el Secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez destacó que esta pavimentación demuestra el trabajo firme y constante de la Administración Municipal. “El licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz mantiene el compromiso de trabajar todos los días para transformar la vida de las familias soledenses; hoy esta obra se pone al servicio de ustedes y representa desarrollo, movilidad, seguridad y bienestar para esta colonia, el cambio que impulsa el Alcalde, sigue llegando a cada rincón del municipio con infraestructura que mejora la cotidianidad de nuestra gente”, expresó.

Por su parte, el beneficiario Carlos Lara, habitante de la colonia, agradeció la atención brindada a la colonia San Felipe y señaló que esta obra representa un cambio y beneficio tangible en el entorno de cientos de familias: “Esta calle representa avance, seguridad y mejores condiciones de vida para nuestras familias; agradecemos que hoy se haga realidad una obra que traerá beneficios permanentes para niñas, niños, personas adultas mayores y futuras generaciones”.

Con obras y acciones que fortalecen la infraestructura urbana y elevan la calidad de vida de las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa trabajando bajo la visión cercana y sensible del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, escuchando y atendiendo las necesidades de las colonias y comunidades, para consolidar el cambio que transforma al municipio y construir un futuro con mayor bienestar, seguridad y prosperidad para todas y todos.