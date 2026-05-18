CON O SIN MORENA, EL PVEM PODRIA REPETIR

TRAZOS Y SOMBRAS

Por Fernando Díaz de León Cardona

El hecho de que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, diga que ya no hablará de política porque a su buen parecer todavía falta mucho tiempo para las elecciones del 2027, por supuesto que es una medida atinada si consideramos que cuando se refiere a algún tema específico o por interés de algún medio de comunicación, generalmente se excede.

Por otro lado, el que el mandatario no hable de política, ello no significa a que “no haga política”. De hecho la hace todos los días con sus acciones de gobierno, con llamadas telefónicas, instrucciones a sus subordinados o con las encerronas que tiene con dirigentes partidistas o de otros sectores.

Eso es inevitable y no puede desentenderse.

Tal vez lo que quiso decir, es que por ahora no hay necesidad de seguir calentando la plaza con temas político-electorales que, – para ser francos, él mismo colocó sobre la mesa o en el debate público.

Si esa postura, incluye igual ya no cuestionar a sus adversarios políticos reales, pues tan elemental como que gire órdenes para generar una tregua o poner fin a toda esa guerra sucia mutua que se opera desde las entrañas mismas del poder.

A los mejor la actitud del gobernador no debiera ser del todo contestataria, pero habrá que entender que no se puede quedar callado cuando los misiles le apuntan directamente a él o a su gente.

En esos escenarios no puede ni debe guardar silencio, sobre todo si de lo que se trata es pegarle o desprestigiarlo a él o su familia.

En todo caso, lo que El Pollo debería hacer, es valorar, consultar, y poner en perspectiva todo tipo de cuestionamiento hacia su gobierno y concretamente sobre las aspiraciones de su esposa Ruth.

Gallardo no tiene porque desgastarse o someterse permanentemente al escrutinio público. Para eso está justamente el partido que lo postulo, solo es cuestión de que Nachito se ponga las pilas.

Asumir una actitud así, al Pollo no le resta de ninguna manera poder o estar por encima de los demás.

En este contexto, para eso están los senadores, los diputados federales, los legisladores locales, los presidentes municipales afines y los funcionarios públicos que son muy dados a encender la mecha.

El gobernador no tiene porque ser el contestador de todo. Aquí de lo que se trata es que ninguno nade de a muertito y asuma la postura que le corresponde, por lealtad, responsabilidad y principios.

Ya lo hemos dicho, Gallardo es un negociador y un empresario nato. En su momento se tendrá que llegar a las definiciones políticas que se deberán dar.

No es preciso adelantar los tiempos, sobre todo cuando sabe con qué canicas cuenta, con que estructura dispone y que es lo que puede y debe negociar.

El PVEM podrá con base en los antecedentes electorales jugarla solo, sin embargo sabe que al centro lo que realmente le interesa son las Cámaras de Senadores y de Diputados.

Electoralmente, en realidad San Luis Potosí no es tan importante como otros estados y esa percepción conlleva a que la Presidenta Sheinbaum le permita a Gallardo manejar su propia sucesión.

Con quien sea, siempre y cuando se garantice el mayor número de Distritos Electorales Federales. Si esto lo logra Gallardo, el escenario electoral en el Congreso del Estado y en varios municipios importantes, igual le favorecerá.

En MORENA insistimos, el único gallo visible es el Huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, sin embargo la coyuntura y la crisis nacional no le favorece mucho en estos tiempos.

Al final del día, si la 4T desea jugarla en solitario, tendrá que echar mano de perfiles ciudadanos visibles y altamente competitivos, me refiero a la posibilidad de postular a Enrique Galindo, a menos que Rosa Isela Rodríguez levante la mano y se anime de último momento.

Lo verdaderamente cierto es con o sin MORENA, el PVEM puede conservar la gubernatura. Por supuesto que no sería fácil porque la elección se fragmentaria, sin embargo tiene todo para repetir.

Hasta pronto