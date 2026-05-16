SOLEDAD TENDRÁ IMPONENTE CENTRO DEPORTIVO CON ALBERCA OLÍMPICA

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro informó que actualmente se trabaja en el colado de la zona de gradas, la edificación de muros administrativos y la preparación de la superficie para el desplante de la losa de la alberca.

– Destacó que esta magna obra deportiva es el reflejo del cambio que transforma y que impulsa el bienestar y el talento de las y los soledenses.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz informó que la construcción que el centro multideportivo con Alberca Olímpica en la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, avanza a paso firme y de manera ordenada, registrando actualmente más del 40 por ciento de progreso general, señalando que este megaproyecto de nueva infraestructura representa el cumplimiento de un compromiso con las familias y la juventud, consolidando el respaldo y el impulso para forjar atletas de alto rendimiento y catapultarlos al exterior.

El Presidente municipal detalló las intensas actividades que se desarrollan actualmente en el sitio de la obra, donde el personal trabaja en el colado de la última losa que albergará la zona de espectadores, para de inmediato continuar con la formación y colado integral de las gradas. Asimismo, indicó que ya se trabaja en las instalaciones hidráulicas y sanitarias del área de baños y regaderas, a la par del levantamiento de los muros de las oficinas administrativas.

“Vamos a tener un espacio completamente dedicado al deporte, donde nuestros jóvenes podrán desarrollarse y prepararse para ser deportistas orgullosos de ser soledenses, y que puedan participar en competencias internacionales”, dijo el edil.

Señaló, además, que entre los trabajos que se realizan, se está preparando la superficie y comenzar a construir como tal el vaso de la alberca, una de las principales amenidades y características de este centro deportivo, que enaltecerá la infraestructura y el desarrollo social.

Navarro Muñiz que el ritmo de los trabajos garantizan una infraestructura de la más alta calidad y una vez realizada esta obra, será una muestra clara del cambio que se vive en Soledad, donde se planea un crecimiento y modernización con visión de futuro, gracias a un proyecto impulsado originalmente por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y que hoy, gracias a las condiciones financieras y de gestión, se transforma en una realidad que impactará de manera directa en la salud, el deporte y la convivencia familiar de los sectores que por años buscaron espacios dignos.

Finalmente, puntualizó que esta Alberca Olímpica municipal representa un beneficio histórico y un polo de atracción regional, ya que al ser una instalación de primer nivel, evitará que las y los soledenses tengan que trasladarse a la capital para entrenar o competir, y por el contrario, abrirá las puertas para que deportistas de otros municipios visiten Soledad, demostrando con hechos el cambio que transforma la vida de la gente.