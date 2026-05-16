REGRESA A SOLEDAD EL RITMO Y LA ENERGÍA DEPORTIVA CON LA SEGUNDA EDICIÓN DE “ZUM-BANDA»

– El evento, impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se realizará en el estacionamiento del Teatro «Doroteo Arango», y busca promover la activación física y la sana convivencia familiar, a través de la música en vivo.

Luego del rotundo éxito alcanzado en su primera edición y como parte de la búsqueda del reencuentro comunitario, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE), llevará a cabo “ZumBanda Vol. 2”, un magno evento que fusiona la activación física, el baile y la música de banda en vivo, y que en esta ocasión tendrá como sede las instalaciones del Teatro «Doroteo Arango», ubicado en la calle Santa Martha #521, en la colonia Misión San Pedro, el próximo viernes 29 de mayo en punto de las 6:30 de la tarde.

Para esta edición, el escenario se renueva para multiplicar la energía de las y los asistentes con música completamente en vivo a cargo de La Definitiva , banda sinaloense y el Grupo La Fuerza. Ambas agrupaciones locales serán las encargadas de marcar el compás para que coaches expertos pongan las rutinas más dinámicas, garantizando un ambiente 100 por ciento familiar donde se pueda sudar al ritmo de la música, de manera totalmente gratuita.

El titular IMJUVE, Juan Jesús Ferrer Torres, destacó que “todo este esfuerzo coordinado nace del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien mantiene un compromiso inquebrantable con las familias soledenses, impulsando al municipio con iniciativas que nos unen, nos activan y nos transforman; reiteramos la invitación a toda la población a preparar sus tenis, asistir en familia y formar parte de esta gran fiesta deportiva y musical”.

Finalmente, destacó que esta segunda edición representa la continuidad de un programa exitoso, y es el vivo reflejo de un Gobierno cercano y un Gobierno que resuelve, atento siempre a las demandas y necesidades de la población. «Estamos muy contentos de traer de vuelta este concepto porque la ciudadanía lo pidió, esto demuestra el cambio que se vive en Soledad, donde escuchamos a la gente y respondemos con eventos de calidad que fomentan la salud y el deporte, fortaleciendo el tejido social desde la raíz».