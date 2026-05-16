Morena realiza la Marcha por la Seguridad y la Defensa de la Soberanía en Chihuahua

Simpatizantes y militantes de Morena llevaron a cabo la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional la tarde de este sábado 16 de mayo de 2026.

La manifestación partió de la Glorieta de Pancho Villa a Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua.

🇲🇽🗣️”¡La patria no se vende, la patria se defiende!”, corean desde Chihuahua los manifestantes por la soberanía. pic.twitter.com/OPAUwKx3Rf — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 17, 2026

Dicho evento, que inició casi a las 17:00 h, fue encabezado por la dirigencia nacional de dicho instituto político, como Ariadna Montiel y Andrés Manuel Andy López Beltrán.

“A pesar del sabotaje de Acción Nacional encabezado por la gobernadora del estado, se ve el ánimo y el entusiasmo de que la Transformación llegue aquí a Chihuahua. Felices de estar aquí con la gente”, detalló Montiel Reyes durante la movilización.

Horas antes de que se realizará la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional aparecieron mantas en con alusiones al narcotráfico y el Gobierno federal.

En Palacio de Gobierno también fue colocada manta colocada con el siguiente mensaje: “En Chihuahua la seguridad de tu familia es primero. Mientras otros se asocian con el crimen”.

Comerciantes y propietarios de negocios ubicados en los alrededores de la glorieta reforzaron la protección de sus establecimientos ante la marcha convocada por Morena para este sábado 16 de mayo.

Morena ha determinado mantener acciones de movilización para plantear el juicio de desafuero a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tras el operativo en dicha entidad en donde habrían participado agentes de los Estados Unidos, lo que ha sido calificado como un atropello a la soberanía nacional por los simpatizantes guindas.

El 19 de abril de 2026, dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial, cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.

La polémica creció cuando The Washington Post informó que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico.

El caso generó controversia después de que el Gobierno federal afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de personal estadounidense en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional.

Con información de López-Dóriga Digital