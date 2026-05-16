San Luis Capital y Guadalajara concretan alianza estratégica

Los Alcaldes Enrique Galindo y Verónica Delgadillo firmaron un convenio de colaboración con motivo del Mundial 2026, con el objetivo de fortalecer la proyección conjunta de ambas ciudades mediante acuerdos turísticos, culturales y deportivos; además participaron en actividades simbólicas como la siembra de una magnolia, árbol representativo del Centro Histórico potosino, y encuentros con atletas en espacios deportivos de Guadalajara.

En Guadalajara, los Ayuntamientos de San Luis Capital y de la Capital jalisciense consolidaron, la firma de los Alcaldes Enrique Galindo y Verónica Delgadillo, un convenio de promoción turística y colaboración institucional rumbo al Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de fortalecer la atracción de visitantes, impulsar el intercambio cultural y proyectar internacionalmente a ambas ciudades a través del turismo, el deporte y la cultura.

El Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, destacó que este acuerdo permitirá aprovechar la llegada de millones de visitantes al país durante la justa mundialista, posicionando a San Luis como una alternativa turística estratégica para quienes viajen hacia Guadalajara, una de las sedes oficiales del Mundial. “Es fundamental la proyección conjunta para mostrar los atractivos tanto de San Luis Capital como de Guadalajara, su gastronomía, su cultura y su arte”, expresó.

Galindo Ceballos resaltó además que esta coordinación permitirá compartir servicios, estrategias y buenas prácticas entre ambos gobiernos municipales, además de fortalecer la oferta cultural, deportiva y turística de San Luis Potosí. El Presidente Municipal añadió que la Capital potosina busca consolidarse como un destino inclusivo, seguro y preparado para recibir visitantes nacionales e internacionales durante el Mundial 2026.

Por su parte, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, subrayó la importancia de fortalecer la colaboración entre ambas Capitales más allá del evento deportivo, mediante proyectos de promoción conjunta e intercambio institucional. “Hoy el pretexto es el Mundial, pero en esencia buscamos potencializar a nuestras capitales y el turismo es un puente que nos une”, afirmó.

La Alcaldesa tapatía reconoció además la coincidencia entre ambos gobiernos municipales en políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en temas relacionados con cultura, deporte, recuperación de espacios públicos y participación ciudadana. Asimismo, destacó a San Luis Capital como un ejemplo de continuidad y consolidación de programas exitosos en una administración reelecta.

Durante la gira de trabajo también participaron funcionarios municipales y representantes de áreas turísticas y deportivas de ambas ciudades, quienes coincidieron en la relevancia de fortalecer alianzas estratégicas rumbo al Mundial 2026. La Directora de Turismo de San Luis Capital, Claudia Peralta Antiga, reafirmó la disposición del Ayuntamiento potosino para trabajar de manera coordinada con Guadalajara en la atención y promoción de visitantes.

Como parte de las actividades conjuntas, las autoridades realizaron la siembra simbólica de una magnolia —árbol característico de la Plaza de Armas y del Centro Histórico de San Luis Potosí— además de recorrer espacios deportivos y convivir con atletas potosinos. Estas acciones formaron parte de una agenda enfocada en estrechar vínculos entre ambas ciudades y reforzar la promoción de San Luis Capital como un destino turístico, cultural y deportivo de alcance internacional.