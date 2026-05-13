MADRES SOLEDENSES DESTACAN INÉDITO APOYO A LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 

• Beneficiarias del programa coincidieron en que las becas municipales incentivan el esfuerzo de las y los estudiantes, además de respaldar a familias con múltiples gastos escolares.

“Ver a nuestros hijos esforzarse más en la escuela y emocionarse por mantener buenas calificaciones gracias a este apoyo, es algo que como madres y abuelas nos llena de tranquilidad y esperanza”, coincidieron beneficiarias del programa de estímulos a la educación impulsado por el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, al destacar que este respaldo económico representa un alivio importante para la economía familiar y un incentivo directo para que niñas, niños y jóvenes continúen preparándose académicamente.

Sonia Gil, abuelita de una alumna de sexto grado de primaria, destacó que este apoyo ha motivado a su nieta a mantener un excelente desempeño escolar, además de representar una ayuda importante para el hogar. “Ella procura ahorrar su beca para lo que sea necesario y también la despensa ayuda muchísimo en casa, la verdad es un muy buen apoyo, mi nieta le echa muchas ganas porque quiere seguir conservando la beca, muchas gracias al Alcalde Juan Manuel Navarro porque los niños con esto se sienten muy motivados, además él se me hace una excelente persona”, expresó.

Por su parte, Alma Torres Revilla, señaló que el programa permite que las y los estudiantes aprendan incluso a administrar sus recursos, mientras las familias pueden destinar parte de sus ingresos a otras necesidades del hogar. “Mi hijo está en segundo de secundaria y recibe este apoyo desde hace dos años, él mismo compra su material para maquetas y trabajos escolares, eso nos ayuda mucho porque somos cinco y tenemos hijos en universidad, preparatoria y secundaria, claro que esto lo motiva a seguir estudiando porque está atento a mantener buenas calificaciones para seguir recibiendo la beca, como familia le agradecemos mucho al Alcalde Juan Manuel Navarro por estar atento a nosotros y apoyar a las familias”, comentó.

Alejandra Cuellar afirmó que este estímulo educativo ha sido fundamental para cubrir gastos escolares como útiles, uniformes, zapatos y alimentación, además de convertirse en un motor para que su hijo continúe esforzándose académicamente. “Es una gran ayuda porque lo que nosotros ganamos lo podemos usar para otras cosas de la casa, mi hijo recibe este apoyo desde segundo grado y sabe que si mantiene su promedio seguirá contando con esta beca, por eso se esfuerza más, además, es un apoyo muy puntual, muchas gracias al Alcalde por ayudar tanto a las familias y esperamos que estos apoyos continúen porque son de mucha ayuda para la educación”, finalizó.

Durante la reciente entrega de estímulos educativos realizada por el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, más de dos mil estudiantes de nivel básico, recibieron este apoyo económico como parte de la política social impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, enfocada en mantenerse cerca de las familias y fortalecer la permanencia escolar de niñas, niños y jóvenes del municipio; a través de este programa, la Administración Municipal refrenda su compromiso de escuchar y atender las necesidades de la población, respaldando la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo y bienestar de las nuevas generaciones.