ARRANCA CAMPAÑA TURÍSTICA “SOLEDAD EN EL MUNDIAL” CON RÉPLICA DE LA COPA DEL MUNDO

* Más de 140 actividades, promociones y recorridos turísticos impulsarán la proyección de Soledad rumbo al Mundial de futbol.

Con la develación de la réplica oficial de la Copa del Mundo y la presentación del himno “Soledad en el Mundial”, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez puso en marcha una estrategia turística y cultural que contempla más de 140 actividades rumbo a la justa internacional de futbol, con el objetivo de fortalecer la promoción del municipio y proyectarlo como un destino atractivo a nivel nacional e internacional; el arranque oficial se realizó este miércoles en la Plaza principal de Soledad, bajo el impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Turismo y Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrero, informó que la réplica de la Copa del Mundo permanecerá 15 días en Soledad de Graciano Sánchez y recorrerá diversos puntos turísticos, restaurantes, hoteles, terminales de autobuses, escuelas y espacios culturales, para posteriormente regresar al municipio durante el periodo mundialista; destacó que, con actividades como ésta el turismo se fortalece como motor de desarrollo económico y cercanía social. “El objetivo y el encargo del Alcalde Juan Manuel Navarro fue muy claro: que el turismo sea el vehículo para promocionar a Soledad y generar desarrollo económico para las familias”, expresó.

Detalló que la réplica estará en sitios como el viñedo Pozo de Luna, el hotel Radisson, restaurantes como “Cuinitos”, “Semilla” y “Bien Llenito”, además de la terminal terrestre de la línea Tornado, donde se impulsarán promociones especiales para viajeros con destino a Estados Unidos; también participarán agencias de viajes, comercios y planteles educativos como COBACH, Conalep y Secundarias, sumándose descuentos, actividades deportivas, culturales y dinámicas juveniles para atraer visitantes y fortalecer la identidad soledense.

Durante el evento, que también contó con la participación del futbolista profesional potosino Gerardo Silva; el grupo de animación “Liebres” del COBACH 01 realizó la presentación oficial del himno “Soledad en el Mundial”, acompañado de una animación especial creada por estudiantes del plantel, como parte del talento juvenil que el Gobierno Municipal impulsa y respalda de manera cercana.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda así su compromiso de escuchar, atender y generar oportunidades para las y los jóvenes, además de consolidar al municipio como un destino turístico, cultural y económico con proyección nacional e internacional.