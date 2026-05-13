JUAN MANUEL NAVARRO RECONOCE AL MAGISTERIO POR SU DESTACADA LABOR EN LA FORMACIÓN ESTUDIANTILA

* Maestras y maestros de distintos niveles educativos recibieron reconocimientos por trayectoria, desempeño y compromiso con la formación de niñas, niños y jóvenes soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la celebración del Día del Maestro en el viñedo Pozo de Luna, donde se realizó la entrega del Premio Municipal de Educación a 8 docentes destacados por su desempeño, trayectoria y compromiso con la educación en el municipio; ante maestras, maestros y representantes sindicales, el edil reafirmó que su administración mantiene un trabajo cercano a las comunidades educativas, fortaleciendo infraestructura, programas sociales y acciones que beneficien directamente a niñas, niños y jóvenes soledenses.

En la ceremonia fueron reconocidos docentes de distintos niveles educativos: en Preescolar, la maestra Denisse Saavedra García; en Primaria, el profesor Juan Francisco Vázquez Alejandro; en Secundaria, Rocío Gabriela Martínez Silva; en Secundaria Técnica, el profesor Alfonso Caballero de la Cruz; en Telesecundaria, la profesora Karla Judith Martínez Sánchez; en Educación Física Preescolar, Ana Cristina Rico Luna; en Educación Física Primaria, Modesto Morales Sustaita; y en Educación Especial, el maestro Arely Raciel Mercado García. Asimismo, se entregaron premios estatales al profesor Alejandro Villaseñor Calvillo, por Educación Física Primaria 2026, y al general profesor Jesús Gabriel Salazar León, Premio Estatal de Secundaria 2026.

Durante el evento, el Alcalde destacó que este reconocimiento nace del agradecimiento sincero hacia quienes forman a las nuevas generaciones y contribuyen diariamente al desarrollo del municipio. “Para nosotros es un gusto que nos acompañen a este pequeño pero emotivo y sincero reconocimiento; en este Gobierno hemos tratado de mejorar las condiciones académicas, la infraestructura y los programas sociales, todo lo que hacemos es de corazón y en agradecimiento a las maestras y maestros que tanto aportan a nuestros jóvenes; desde el Ayuntamiento seguiremos sumando siempre a favor de la educación y de ustedes”, expresó.

Desde la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal se destacó que la Administración encabezada por Juan Manuel Navarro Muñiz, continuará respaldando al sector educativo mediante acciones que fortalezcan las condiciones de aprendizaje y reconozcan el esfuerzo de quienes forman a las nuevas generaciones. El evento contó con la asistencia de Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la Sección 26 del SNTE; Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la Sección 52 del SNTE; representantes de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y autoridades municipales.

Con este emotivo reconocimiento, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reiteró su voluntad de seguir trabajando de la mano con maestras y maestros, impulsando una educación más sólida, cercana y con mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes del municipio, atendiendo la visión municipal de construir un gobierno sensible y cercano a su gente.