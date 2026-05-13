AL ENEMIGO A VENCER HAY QUE PEGARLE

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

El tema de Plaza Fundadores que se convertirá en escenario principal para la transmisión de partidos del mundial de fut bol, ya se politizó y se convirtió en ring entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la capital. El pretexto es sencillo, aguanta o no aguanta la cantidad de gente que se espera debería estar sentada viendo algún partido.

Por un lado, el gobierno del estado a través de su dirección de Protección Civil, dice que no hay un dictamen con las especificaciones técnicas que indiquen que la plancha de Fundadores soporte hasta 8 mil gentes, que en realidad es su capacidad, ya que los políticos, -dicen que le han metido hasta 30 mil almas. En tanto, el municipio capitalino, afirma que el espacio aguanta sin problema alguno.

El asunto ya es de telenovela o muy parecido al programa que determina pegarle al “Rival Más Fuerte”. Con esta postura del gobierno estatal, no cabe duda que intenta golpear a su adversario, en este caso al alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien como autoridad tiene la facultad de decidir sobre el espacio, ¡claro!, cumpliendo con las normas máximas de seguridad para la protección de los espectadores.

Lo preocupante es la postura adoptada por el responsable estatal de la Protección Civil, que, evidentemente fue enviado al ruedo a poner condiciones. De donde acá resulta que Fundadores podría convertirse en un peligro cuando muy recientemente vimos la plaza repleta de gente que acudió a disfrutar de los festivales tanto del estado como del municipio. “No mameyes en tiempo de tunas” dirían otros. Los amantes del fut bol no tienen la culpa de sus broncas políticas.

Que la transmisión de los partidos de fut bol, van a tener un costo, pues claro que lo tendrá, como lo han tenido todos los festivales y ferias a las que se ha convocado al pueblo. De gorra nada es. Si esto es para ganar adeptos o votos para el 2027, pues habría que entender que cada quien hace su luchita, ¿No? Ahora, que si esto cala o hiere la susceptibilidad de algunos, pues ni modo, esto así es, solo hay que entenderlo.

ENTRE SOMBRAS

Los hechos recientes en el estado de Zacatecas, donde primeramente productores de frijol se hastiaron de las mentiras del gobernador David Monreal y luego fueron reprimidos, habría que darle su justa dimensión. Hay que hacerlo porque el uso de la fuerza pública debe ser el último recurso y es el diálogo el que debe privilegiarse.

Seguramente que las autoridades del vecino estado, no midieron consecuencias y lo cierto es que infinidad de organizaciones o sindicatos de trabajadores, de mujeres, estudiantes y pueblo en general tomaron las calles para manifestarse en contra de un mandatario de la dinastía Monreal. Si el tema se politizó, es porque la autoridad llevó el conflicto a ese escenario.

Que cada quien trata de llevar agua a su molino, pues también puede ser cierto. La presencia del alcalde panista de la capital zacatecana todo lo dice. Igual interpretación tiene la “disponibilidad” de la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez, de ofrecerse a comprarles el frijol a los productores.

Con intervenciones extrañas o no, el problema ya escaló y MORENA dígase lo que se diga ha comenzado a construir su derrota. Si David no reflexiona a tiempo, es muy probable que pierdan la plaza y otros serán los ganones, ya lo veremos.

Hasta pronto