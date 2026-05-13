IMPULSA SOLEDAD FORMALIZACIÓN TURÍSTICA CON AVANCE EN REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

• Soledad de Graciano Sánchez fortalece la formalidad turística con 14 negocios integrados al Registro Nacional de Turismo y proyecta cerrar 2026 con 40 establecimientos certificados.

Con el objetivo de fortalecer la actividad turística, brindar mayor seguridad a visitantes y promover la formalidad entre prestadores de servicios, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Turismo Municipal, mantiene una campaña permanente para impulsar el Registro Nacional de Turismo (RNT) entre agencias de viajes, restaurantes, hoteles y comercios locales, estrategia que se desarrolla siguiendo la visión de cercanía y atención ciudadana del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Actualmente, el municipio suma 14 negocios promovidos e incorporados al proceso del RNT, entre ellos el Hotel Radisson, el viñedo Pozo de Luna, el restaurante Cuinitos, así como las agencias de viajes Sol y Luna y Asha, además de empresas como Carl’s Junior, Pollo Pepe y Grupo Tornado, que avanzan en la integración de sus expedientes; la meta trazada por la Administración Municipal es cerrar el año 2026 con al menos 40 negocios registrados oficialmente ante la Secretaría de Turismo Federal, fortaleciendo la formalidad y competitividad del sector turístico local.

El director de Turismo y Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, explicó que uno de los principales retos para obtener el RNT es que los establecimientos cumplan con toda la normatividad municipal, estatal, federal y hacendaria, ya que este registro representa una garantía de legalidad y buen servicio para la ciudadanía. “La instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz es acercar herramientas que den confianza a las familias y a quienes visitan Soledad, por eso promovemos que los negocios obtengan su Registro Nacional de Turismo y también impulsaremos campañas para que las personas verifiquen que los establecimientos cuenten con este distintivo antes de contratar servicios turísticos”, afirmó.

Añadió que el Gobierno Municipal también trabaja para facilitar el acceso ciudadano a la consulta de establecimientos registrados mediante un enlace directo desde plataformas municipales, además de continuar integrando negocios locales como el balneario “Los Pajaritos”, en un esfuerzo permanente por consolidar a Soledad de Graciano Sánchez como un municipio confiable, ordenado y cercano a las necesidades de la población.

Desde el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez se refrenda el compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo económico, turístico y comercial del municipio, atendiendo la visión de mantener un gobierno cercano, que escucha y brinda certeza a las familias, visitantes y sectores productivos mediante servicios de calidad y esquemas que promuevan la formalidad y la confianza ciudadana.