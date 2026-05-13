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AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de SLP refuerza limpieza en Mariano Jiménez para prevenir inundaciones por lluvias

By Redacción
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miércoles, mayo 13, 2026

  • Servicios Municipales intensifica acciones preventivas en zonas susceptibles a encharcamientos y acumulación de agua

Ante las lluvias que se han presentado en la ciudad, el ayuntamiento de San Luis Capital, a través de la dirección de Servicios Municipales, mantiene acciones preventivas en distintos puntos considerados susceptibles a inundaciones y encharcamientos, con el objetivo de proteger a la población y mejorar la movilidad de quienes transitan por la zona.

Como parte de estos trabajos, personal municipal realizó labores de limpieza y desazolve de alcantarillas sobre la avenida Mariano Jiménez, donde se retiró basura y acumulación de residuos que impedían el adecuado flujo del agua pluvial. Estas acciones buscan disminuir riesgos durante precipitaciones intensas y evitar afectaciones a peatones, automovilistas y transporte público.

Autoridades municipales recordaron que esta zona es propensa a inundaciones cuando se registran lluvias fuertes, por lo que se reforzó la limpieza del drenaje pluvial para minimizar riesgos. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura ni objetos al sistema de alcantarillado, ya que su correcto funcionamiento depende también de mantener libres los conductos de desagüe.

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