Ayuntamiento de SLP refuerza limpieza en Mariano Jiménez para prevenir inundaciones por lluvias

Servicios Municipales intensifica acciones preventivas en zonas susceptibles a encharcamientos y acumulación de agua

Ante las lluvias que se han presentado en la ciudad, el ayuntamiento de San Luis Capital, a través de la dirección de Servicios Municipales, mantiene acciones preventivas en distintos puntos considerados susceptibles a inundaciones y encharcamientos, con el objetivo de proteger a la población y mejorar la movilidad de quienes transitan por la zona.

Como parte de estos trabajos, personal municipal realizó labores de limpieza y desazolve de alcantarillas sobre la avenida Mariano Jiménez, donde se retiró basura y acumulación de residuos que impedían el adecuado flujo del agua pluvial. Estas acciones buscan disminuir riesgos durante precipitaciones intensas y evitar afectaciones a peatones, automovilistas y transporte público.

Autoridades municipales recordaron que esta zona es propensa a inundaciones cuando se registran lluvias fuertes, por lo que se reforzó la limpieza del drenaje pluvial para minimizar riesgos. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura ni objetos al sistema de alcantarillado, ya que su correcto funcionamiento depende también de mantener libres los conductos de desagüe.